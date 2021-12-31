副總統賴清德日前參加「猶台文化交流協會暨猶太社區中心」開幕儀式致詞時提到，過去他曾在訪問以色列期間，向時任以色列總理納坦雅胡提問如何解決「鄰居」的問題，所得到的答案是一紙協定無法保障和平，和平得透過兩國人民長時間的合作才能達到。

賴清德還說明，以色列能夠幫助埃及、約旦、敘利亞發展農業，也在網路安全上協助鄰國，就因透過長時間的合作，彼此了解、彼此信任，這樣的和平才有保障。賴清德還說，中東或兩岸要和平，這樣的精神也許都有相同之處。

這是賴清德近來少有表述與「鄰居」的相處之道，就民進黨來說，台灣的「鄰居」當然指的是中國大陸，在蔡政府一片「抗中保台」的氛圍之下，賴清德能提到兩岸合作，這已經算是民進黨內的「清流」。

過去賴清德雖然自稱是「務實的台獨工作者」，但他也曾主張過要「親中愛台」，如今他能把「親中愛台」更加發揮到「合作」的範疇，已經是相當大的轉向。

但是，兩岸若僅只「合作」顯然還不夠，在民、共沒有「九二共識」的基礎下，想要達到合作的目的，顯然還是不切實際，所以賴清德未來若要爭大位，如果能夠再向右靠攏一點，提出「合統」的主張，相信大陸應該雖不滿意，但也可以接受。

「合統」是一種「合作性統一」的簡稱，兩岸在政治上缺乏互信的基礎下，先從比較不敏感的事務進行合作，再逐一擴大合作的範圍，一旦雙方經由合作、融合，最終實現「心靈契合」的目標，那麼兩岸再來談統一，就不會是一件難事。

只是，賴清德既然勇於說出跟「鄰居」進行「合作」，若再敢說出「合統」，那麼他想爭得大位，又有何難處？

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