否定戰略是甚麼？美國前國防助理部長柯爾比（Colby）解釋道，否定戰略「是關於去做他人手的一種方式。」如此無厘頭說明的確令人難以理解，可是否定戰略的思想，卻深度滲入他所參與規劃的《2018年美國國防戰略》，指導著美國在大國競爭的背景下，籌畫具有轉折性與奠基性新的國防建設工程。這也是近五個月來，一直是圍繞著美國戰略智庫的重要話題。美國智庫的熱度，同時提醒台灣，需要對否定戰略做出較深度理解。

柯爾比在接受雷根基金會麥克加拉格爾（mike Gallagher）與傳統基金會湯姆史鮑爾（Thomas W. Spoehr）的訪談中，說出了「否定戰略」的重要內涵。他解釋「否定戰略」，是適用於地緣政治總體戰略目標，但主要的焦點集中在「否定某個國家在一個地區的統治。」他所說的某個地區是指哪裡？在他陳述否定戰略的三項任務功能時，舉出了「否定中國在西太平洋建立從屬的盟友或台灣；維持威懾多個對手的核威懾力量，包括俄羅斯與中國；低成本的執行反恐任務。」顯然，否定戰略聚焦在他所謂的西太地區的中國。

但柯爾比深知，戰略實踐需要大量金錢，否定戰略是一種強制威懾行為，但威懾手段聯繫大國競爭卻非常昂貴，柯爾比也承認，針對中國的威懾，美國面臨軍事能力不足，資源稀缺的困境，有效威懾行動必須依賴聯盟和夥伴共同作戰。但又考慮美國與聯盟關係疏遠，意志難以通達，美國國內卻又面臨難以說服美國人民，為一個陌生的西太成員作出犧牲，諸般原因下，否定戰略變得更具吸引力。

「否定」具有間接戰略特徵

否定戰略並非依賴純粹的直接戰略行動，因為否定「是在於確保對中國強大的客觀認識，我不能封鎖你在台灣、菲律賓等地的交鋒，但我可以用其他管道傷害你。」這樣的說明，符合非戰爭軍時行動特徵，威懾戰略成為否定戰略的主要手段，這就說明了美國為何要護欄，不要（軍事）衝突的原因。而美國這樣的作法，不但付出的成本將是最低，效益也是最高，不但能解決資源稀缺，也能避開美國人民抗拒犧牲難題。

否定戰略既然是一種曲線作為的間接戰略，那柯爾比認為應該如何進行操作否定戰略呢？柯爾比給出了一個定義，也就是文章初始，提出的「去做其他人（他國）的手」，也就是在威懾行動下，將國際社會成員，視為自己的資源，進行運用操作。清晰的說，美國乃是基於否定戰略需要，強制性的借力使力，令其產生傷害性效果，以否定中國的戰略作為。目的是誘導中國採取過激行動，引導中國觸犯國際秩序，塑造中國是一位壞人形象，以激化聯盟集體意志與行動，共同牽制中國的崛起。

觀念、強制性、繼承

否定戰略被設計、規劃、實踐以應對中國的競爭，除了美國軍力不足、資源稀缺、美國人不願犧牲的現實條件外，還有兩個根源，一是歐巴馬後期，美國戰略者思維的調整，這裡所說的調整，並非指外交上「接觸交往」轉向「競爭遏制」的變化，而是指政策的變化，譬如，薛瑞福（Randall G. Schriver）在2017年提名亞太事務助理防長聽證會表示，「美中應避免軍事競賽、讓冒進的中國體驗壞行為的後果、提出基於台灣關係法的一中政策等」，由薛瑞福的表述，可以發現與柯爾比的主張相當接近，他們彼此又是國防部的同事，觀念很容易交流。足見在2017年否定戰略便已經發酵，成為美國對中國的一種戰略模式，且融入了美國國防戰略規劃之中。

第二個來源，是來自於美國知名戰略學者謝林（Shelling）的衝突戰略思想。柯爾比在與加拉格爾對話時，加拉格爾指出，柯爾比書中運用了謝林強制性威懾。這種威懾理論有兩個要點，其中一個觀點，「便是阻止對方不斷前進的威脅，且將彼此置入一種險境，好讓對手能讓步。」但謝林的衝突戰略同時具有方法功能，主張「威懾與共同利益」必須並存的去思考，這是操作「衝突」的戰略，不可忽視的前提。

透過分析，理解到否定戰略是一種較為陰柔的手段，聯盟成為美國在西太地區威懾力量相對衰退下，追求抗中的特效藥。

拜登接續川普執政後，美國國力體質並未改善，現實條件拘束，拜登雖然主張外交政策的回歸，卻也難以擺脫川普的否定戰略遺產。美國國務卿布林肯就職演說，提到合作、競爭、對抗三種方式與中國進行激烈競爭，這三種方式背後，卻分別為朋友、對手、敵人的應對身分。

但美國在展現對中的合作、競爭、對抗，必須基於美國利益優先原則。這又反被謝林的提醒，衝突的戰略就是要避免陷入非友即敵的窘境，而美國同時具備三種矛盾身分，卻走上亦敵亦友的美中關係，如此一來，美國又將如何恰當掌握，在威懾中國的同時，具備與中國維持共同利益？又如何能構建出美中兼具彼此利益的非零和博弈呢？這種矛盾性很容易誘發最壞打算的行動，不但讓合作消失，競爭也進入了無規則化，跨入了對抗的邊緣。

危險的台灣

威懾與共同利益並存的觀點，被美國操作者忽略了，其造成的後果，除了美國自身戰略的矛盾外，盟友或夥伴也不容易把握政策尺度，行動時將會猶豫不決。被美國視為資源的國家，同樣也將陷於災難，因為被美國「做他人之手」的資源國家，不但在思想上要與美國相融，而且在肢體上也要化身為美國，事實證明，被美國化身的立陶宛、烏克蘭、澳大利亞國家，相繼陷入外部與內部政治的困境。

美國的否定戰略主要是否定中國在區域的霸權，而中國在西太平洋地區的作法，被柯爾比稱為「焦點與順序戰略」，以平衡美國在這地區的盟友與夥伴的拉攏競爭。

聯盟競爭與對台戰爭，若聚焦西太地區觀察，南海與半島地區的東協國家，透過集體的決定，採以區域平衡，經濟發展，拋棄選邊策略。12月中旬布林肯訪問印尼、馬來西亞、泰國行程中便能明確看出東協態度，菲律賓杜特蒂更明白說出，台灣有事菲律賓將保持中立。東海方向的日本，美日雖積極建構「新的聯合作戰計畫」，但是仍要視美國自身確定行動後方認定行動，日本態度相對被動，聯盟拉攏競爭，美國不見得居於上風。

同時，也要見到美國確實在強化「做台灣的手」的策略。在這過程中美國首要防杜中國發動小型戰爭。柯爾比指出，中國將效法俾斯麥為統一德國，向丹麥、奧地利、法國發動戰爭作法。因為中國對台灣具有實施小型戰爭的意圖，台灣則是全球灰色地帶最危險的地方。

因此，在軍事上，必須強化台灣防衛能力。建議台灣效法刺蝟、豪豬、毒蛙行為；鼓勵推動非對稱與分散性部署；激勵台灣承受附帶損傷與實施焦土政策決心，基於此，美國將對台進一步升級科技武器的銷售政策。在政治上，操作新一中政策，透過年度國防授權法案，提升美台交往層級，扶持台灣國際化，邀台聯合軍演等，逐次提升對台關係達於極致。

否定戰略的目的，並非直面美中戰爭，而是在對台的極限政策催化下，誘使中國對台發動小型戰爭，藉機塑造中國是一個壞人目標，「做台灣的手」終將是將兩岸關係置於了險境。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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