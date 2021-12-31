最近行人穿越斑馬線被車撞死或傷殘的事故不斷發生。不知台灣是否因為地狹車多，開車的人失去耐性，動輒起衝突；對於穿越斑馬線的行人，一樣不會有心情禮讓。

守規矩的行人，被教導必須由斑馬線穿越馬路，不該隨意穿越。問題是，如果駕車者連守規矩行走斑馬線的行人，一樣不禮讓，那麼是否所有行人無論從何處過馬路，都必須風險自負？

經常出國旅行的人便會注意到，多數開發國家，行人穿越馬路，絕對有優先權。所有車輛都會停下來，禮讓行人穿越後，再開車前進。最奇特的是，在台灣車輛最優先，行人只得小心閃避不斷穿越斑馬線的車輛，在車輛的空隙中迂迴前進。

經常出國旅行考察的立委或負責交通安全的官員，如果真的用心考察，必然可以發現許多國家，除了嚴懲不禮讓行人的車主之外，更會利用高科技來讓斑馬線更加安全。

最簡單的作法，就是將斑馬線用鮮豔的顏色標誌，或用創意設計成3-D圖像，遠看像是浮在路面上的枕木，讓駕駛人看到就下意識地減速煞車。

有些城市則採用高科技來加強斑馬線的安全。最常見的便是在斑馬線兩側，加上LED燈，一旦有行人要穿越，便自動或手動讓燈亮起，警示所有車輛，必須停下來，等到行人完全通過後，LED燈才會熄滅讓車輛恢復行駛。 斑馬線兩頭加裝攝影機來側錄未能在LED亮起後停止前進的車輛，課以罰鍰，這樣就能迫使車輛必須禮讓行人。

又如加拿大的魁北市，技巧地將斑馬線的線條，用實質的黃色塑料板嵌入地面做成，有行人通過，這些黃板條便會霸氣地從地面升起，形成左右兩道護欄，阻擋車輛行進並保護行人穿越。這恐怕是世界上保護行人穿越斑馬線最周全的設計了！ 經常發生行人在斑馬線被不禮讓及酒駕車輛衝撞的都市，都應該設置這樣的斑馬線，才能確保行人的安全。

因此，要保護斑馬線上行人的安全，想靠道德勸說，無異是緣木求魚。只有靠科技來輔助，對不能禮讓行人的違規者處以重罰；除了罰鍰之外，累犯必須弔銷執照。酒駕肇事者更要入獄坐牢、沒收車輛、數年之內不能再考駕照，否則不會有人把斑馬線當回事。

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