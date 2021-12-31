民進黨立院黨團總召柯建銘這次為培養個人勢力，匆促的提出竹竹併，完全將台灣的國土規劃，玩弄於指掌之中，柯不把人民及政府體制看在眼裏，更誇張的是這種速食政治想法，竟獲得蔡英文的支持，當然激起在野國民黨及各界不滿，導致各界的抵制。

蔡英文以主席身份在黨中常會中支持竹竹併的怪招，並要求全黨在立院排除萬難，在短短的一個多月時間內要完成「地制法」的修法，沒有深思熟慮，這種無視程序及國土長遠規劃的作為，不僅引來輿論的撻伐，在野各黨的反對，同時也引起民進黨內很大的反彈。

民進黨有很多資深優秀的前輩，在等待機會時沒有受到青睞，卻為了柯總召的培養地方實力，要黨團全力配合，可以想見民進黨各派系對此一提案，及其既定的人選，會産生很大的雜音和意見，在內外都一致的反對力量下，迫使林智堅受到極大的壓力，而不得不見風轉舵，立即作出他不再在新竹地區選市長的決定。

但已在立法院被迫一讀，付委審查的《地制法》修法，仍需按照程序為國土規劃作仔細的考量，因為竹竹併的動機，已牽動了其他縣市合併的想法，而且都為了迎接未來經濟的發展，希望能作互補性的合併，修法眼光要長遠而公平。

台海兩岸在各方面都處於競爭狀態，在人才培育及國土重劃這兩方面，大陸方面似乎較有制度及長遠的規劃。在人才培養方面，有其由基層逐步上調的佈局，培養各級政府負責人的作法。在國土重劃方面，也都有五年至十年的規劃和配置。這兩方面都似乎有可借鏡之處！

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