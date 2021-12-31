長榮海運40個月年終獎金，長榮員工嗨了一整天，台灣絕多數上班族卻悶了一整天，回顧2021的台灣社會氛圍，悶字還不足以形容，而更多的潛藏危機，是長期苦悶的後遺症，不是隨遇而安，而是隨波逐流，躺平過日。

日子還是要過，但台灣社會曾經燦爛的集體奮發情緒不見了，民眾隔著口罩的苦臉，藍綠政客能看見的、願意看見的寥寥可數，公投慘澹的投票率，固然有錯綜複雜因素，卻難掩台灣社會低盪谷底的集體情緒，更糟的是情緒還被牢牢綁架，橫行霸道的在朝綠營，奄奄一息的在野藍營，張牙舞爪的美國勢力，壓得台灣民眾喘不過氣，更無力掙扎反抗。

悶了一整年，或應該說悶了5年的台灣人啊，2022真想繼續悶下去嗎？相信多數人的心靈深處，肯定盼望氣象一新，至少能夠舒壓吐氣，其實對抗不公不義的武器一直在你手上，公投選擇躺平的消極情緒不難理解，因為你知道即使過關，傲慢的主政者還是會公然不從，然而台灣曾引以為傲的民主，其實就這樣斷送在人民自己手裡，換來的是主政者更有恃無恐，也才有立即推動竹竹合併的殺紅眼行為，立院逕付二讀更恐怕成為常態，而這樣的民主崩毀，元凶推手卻是手握選票的台灣人民。

蔡英文的臉書和IG，標題都改成「靜昶守護」，你選出來的領導者，首要任務不是應該「人民守護」嗎？除了問號一堆的防疫成績，試問過去一年人民被「守護」了什麼？跳脫島內狹隘的意識形態框架，多少民眾認知全球情勢與趨勢，對台灣未來的挑戰有多嚴峻，RCEP即將正式運作，意味著台灣經貿在亞洲、紐澳的競爭力立馬降級，為了抗中空喊的新南向一事無成，如今只怕更難在東協立足，而大陸願意讓ECFA持續運行，儘管綠營輕描淡寫，但不可否認的是兩岸經貿對台灣經濟的重要程度，絕非可以長期掩飾甚至誤導人民的，更是除了RCEP挑戰之外，更嚴峻的隨時風險，尤其牌在大陸手裡，沒有條件視為理所當然。

台灣民眾的苦悶，除了只能坐視綠營變異株，成了壓沉台灣民主的佛地魔，最哀怨的是扶不起的在野藍營，難怪學者會認定2024綠將繼續執政，台灣民意其實已然厭煩政黨惡鬥，然而被綁架的情緒，更因為沒有無色第三選項的空間，顯得更形鬱悶，2022新年難有新氣象，也只能繼續悶下去了。

然而捫心自問，台灣選民真忘了「人民是頭家」嗎？選出來的政治人物，是要為人民服務的，不是來情緒壓制人民的，台灣人曾經昂首挺胸的氣魄何在？2022逆勢迎面而來，你甘心繼續逆來順受嗎？政客成為傲慢的霸凌者，該反過來壓制他們的是你，莫忘曾經多次讓政客膽戰心驚的槓桿，還握在你手上，先推倒「靜昶守護」的錯誤立牌，再當家作主決定誰當百里侯，2024就不會是誰的囊中物，得問人民同不同意、滿不滿意，這才是台灣民主的靈魂，該喚醒了！

2022你還要悶下去嗎？長榮海運40個月年終的震撼，羨慕之餘該覺醒的是看看自己，台灣上班族年薪不到50萬的幾乎一半，是誰讓台灣的薪資水平停滯甚至倒退，是誰在虛耗台灣曾經驕傲的經濟實力，甚至引導台灣走向戰爭危機，別人讓這些話題只是話題，政客三言兩語就呼嚨過去，然後乖乖地又投他一票，而後繼續哀怨、繼續苦悶、繼續躺平。

2022台灣沒有安逸的條件，不能只看到台積電、長榮海運的風光，須知他們的股票多數在外資手裡，那不是台灣實打實的經濟實力，台灣外匯存底有一半是隨時落跑的外資，台灣對大陸經貿依賴度已增至近50％，今年更多上班族拿不到年終獎金，街頭巷內、地下街關門店家依舊，這樣的台灣場景，你嗨得起來嗎？

璀璨煙花過後的暗黑夜空，才是台灣最寫實的現況，2022你還要悶下去嗎？（作者為資深媒體人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※