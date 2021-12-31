日本媒體報導，日本與美軍制定新「日美聯合作戰計畫」草案，台灣如果突發緊急事態，日本自衛隊和美國陸戰隊將從日本鹿兒島經沖繩，向西南延伸至台灣附近島嶼，建立緊急軍事據點，並採行聯合作戰策略，以防止解放軍進入太平洋領域。美日版的「跳島戰術」，被視為美日聯手和大陸「新冷戰」。

全球都玩兩手策略

但是，共同社的消息才發布幾天，大陸國防部長魏鳳和就應約和日本防衛大臣岸信夫視訊通話，魏就亞太地區形勢、台灣、南海等議題闡明中國的原則立場。岸信夫則表示，雙方同意就東海爭議島嶼的緊張情勢設立「官方熱線」，會中也提到台海和平穩定對日本安全至關重要，日本將密切注意台海局勢。

另一方面，俄羅斯總統普丁2021年12月初出訪印度，重頭戲是向印度交付俄製S-400飛彈防禦系統。這是世界最先進的地對空防禦系統之一，射程400公里，可同時擊落80個目標，每個目標都可達到兩枚飛彈瞄準。該系統為印度提供了針對中國和巴基斯坦的重要戰略威懾，這也是印度不顧美國制裁威脅而續訂的原因。

普丁在賣給印度武器之後，轉身又與中國領導人習近平舉行視訊通話。該次會談正值中俄與西方國家的衝突日益惡化之際，兩國元首選在此時談話，背後隱藏的動機當然各有所圖。雙方會談不僅強調他們對西方的共同敵意，也表達了對西方國家建立新軍事聯盟的「負面看法」，比如，澳洲、英國和美國之間的AUKUS夥伴關係，以及澳洲、印度、日本和美國建立的「四方安全對話」（Quad）。

中俄都面臨以美國為首的西方國家強大壓力，因而舉行領導人視訊會談，以展現兩國互相支持、聯合對抗的姿態。尤其俄國在面臨可能和烏克蘭爆發戰爭，大陸也面對北京冬奧被抵制的壓力下，兩國元首舉行視訊峰會也有顯示兩國站在同一陣線的意義。

另外，在朝鮮半島方面，前駐韓美軍司令艾布蘭日前受訪時說，中國近年對南韓的威脅日甚，有必要在《美韓戰略計畫指南》中加以因應。雖然艾布蘭話說得含蓄，但韓媒普遍認為他就是要求南韓「將中國列為敵國」、「要求韓軍在美中矛盾的情況下選邊站」。南韓國防部長徐旭的回應是「美韓聯合作戰計畫主要針對北韓，不了解為什麼艾布蘭要這麼說」；徐旭更在新加坡智庫的演講中表態說：「南韓將與中國親密相處」。

小英抗中不能保台

從日本、俄羅斯，再到南韓，這些中國周邊國家，都面臨著大陸軍事崛起的壓力，他們親美，但不與大陸為敵，盡可能與大陸為善。對日本來說，與大陸為善，起碼保有大陸廣大的市場，在經濟利益考量下，雖然不斷地與美國舉行聯合軍演，但仍願意與大陸建立官方「熱線」，以管控兩國可能因為釣魚台列嶼與台海發生的危機。

南韓為了維護朝鮮半島的和平與穩定，急需要大陸牽制北韓的動向，尤其是過去因為部署薩德飛彈系統得罪中國，因而遭到大陸的抵制，讓南韓損失許多經濟利益。南韓不想再犯過去的錯誤，也不願意再變成中國的敵人，美國想離間中韓關係，馬上被南韓明確否認。

印度是美國印太戰略的一員，也是一面和美國親善，一面連結俄羅斯，以共同對抗中國，兩面手法又何嘗輸給日、韓。俄國與西方國家敵對，但印度仍然維持與俄國親善的態度，在美俄間維持印度的最大戰略利益。

可以說，各國在美中之間採取兩手策略，已經是當前國際戰略的主流，為了國家利益，誰都不想得罪不該得罪的國家，這是理性的決策，而不再是意識形態導向的外交政策。

但是，台灣站在大陸的最前沿，跟大陸經濟利益掛鉤極深，蔡政府卻以意識形態為決策考量，採取完全「親美抗中」策略，使反美的尼加拉瓜與我斷交，並粗暴沒收我館產後轉交大陸，大陸大讚尼國「正義之舉」，台灣只能蒼白地痛罵尼國「不法侵占」。台灣在外交上遍嘗苦果，國際社會也沒有任何國家同情這種「抗中」卻無法「保台」的外交策略，這不是愚昧，什麼才是愚昧？