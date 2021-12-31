四大公投結束後，總統蔡英文馬上召集府院黨及部分綠營縣市首長討論「新竹縣市合併升格」議題，於是乎，台灣的縣市該怎麼合併？要有幾都？成了熱門話題。

台灣再有第7都會不會太多？新竹縣市有沒有需要合併，確實是個問題，但更值得社會關注的是，全面執政的民進黨，有沒有想利用縣市合併重新畫分選舉區，圖一黨政治利益的心思。

美國有個政治術語「Gerrymander」，翻譯成「傑利蠑螈」，是指以不公平的選區邊界畫分方法操縱選舉，使投票結果有利於某方。也就是說，執政黨試圖通過改變選舉區的畫分，使該黨候選人能夠贏得盡可能多的席位，藉此來鞏固該黨權力的一種方式。

Gerrymander這個字之所以形成政治術語，是源自1812年美國麻薩諸塞州州長Elbridge Thomas Gerry，將某一選區畫分成不尋常的長形狀，而這長形狀看起來像是蠑螈（salamander）這種草蟲，以讓自己的政黨能在選舉中得勝。有個漫畫家在畫諷刺漫畫時，把州長名字裡的「Gerry」挑出來，又把這條草蟲「Salamander」的「sala」挑掉，併成「Gerrymander」，諷刺這種利用權勢重畫選區，圖利自己的政治醜行。沒想到這個字自此成了全世界政治學的專有名詞。

台灣沒有人講Gerrymander，有的話是說「博歹筊」。民進黨從在野走向執政，再成為全面執政的過程中，很會使用類似「傑利蠑螈」這個技倆，但國民黨上上下下早些年沒有警覺，反而還大加配合，幫助民進黨擴大執政版圖。如今即使知覺到民進黨在搞這個，也還亦步亦趨地跟著民進黨起哄。

其中以高雄縣、市當年合併成大高雄市，和台中縣、市合併成大台中市最具代表性。在合併前，高雄縣一向是綠絕對壓倒藍，都是綠營執政；高雄市則不同，在幾次高雄市長選舉中，國民黨與民進黨互有輸贏，選票差距甚微。推動縣市合併後，除了韓國瑜以韓流翻盤得以短暫執政外，大高雄市的選舉就都成了綠營的天下。

合併前的台中市，選舉一向是藍大於綠，台中縣則少藍多綠，合併後的大台中市，綠營才有掌權的機會。就算現在是國民黨執政，但只要看看盧秀燕市長得票的版圖，就可以理解縣市合併對綠有利，還是對藍有利了。

《選罷法》有關罷免的門檻，民進黨僅為了達成自己的政治目的，就由綠營占多數優勢的立法院發動修法下調，讓罷免民選官員及民代比較容易，而就在降低門檻後，就順利把打破民進黨鐵板的高雄市長韓國瑜罷免掉了。

幾個月前，民進黨全黨上下力挺的台獨同路人─台中市立委陳柏惟被成功罷免後，民進黨人相當不滿，開始批評起《選罷法》的罷免門檻太低，才導致陳柏惟「這麼優秀的立委」慘遭無情罷免。於是，有人又開始討論是否有必要把罷免門檻提高了。

從以上這一連串情形來看，民進黨把罷免門檻下修的作法，何嘗不是另類的「傑利蠑螈」。現在，民進黨又開始發動縣市合併的討論，國民黨可不能再當政治傻蛋，拿政治危機當自家發展良機，得處處小心謹慎，別掉入了人家陷阱，還高喊英明。

反萊豬公投，連全台兩大養豬縣市，雲林縣、屏東縣都能投出不同意人數大於同意人數的結果，就很明顯地看出，台灣社會已經因為藍綠對立，是非黑白不明到連食安都可不顧的地步了。

我的看法是，以目前台灣社會的情況來看，國土規畫不是只談新竹縣市合併、北北基合併這類問題，而是應該更宏觀地依這次公投顯示的民意，考慮把台灣重畫成3個都：台中以北的「北都」、彰化以南的「南都」，以及台東、花蓮及宜蘭的「東都」。也許這樣會讓社會更和諧，至少比民進黨依政治算計進行的縣市合併更合理吧。