回顧已經過去的2021年，我們經歷好幾場科學大戰，新冠疫苗有效？沒效？國產高端疫苗有效？沒效？萊豬有毒？沒毒？台灣有電？缺電？總統完成博士論文？還是根本沒寫？以前我們相信「真理越辯越明」，現在則越辯越對立，以上議題都能找出學者以自己的專業背書，甚至還有人能隨著身分不同，變換不同立場；可供科學方法反覆檢驗為真實的信念，早消逝在網軍製造的迷霧中。李奧納多．狄卡皮歐主演的電影《千萬別抬頭》，就是個例子。

《千萬別抬頭》的天文學家（李李奧納多．狄卡皮歐飾）跟博士候選人（珍妮佛．羅倫斯飾）觀測到1顆10公里大的彗星將撞上地球，地球可能重演恐龍滅絕的命運，趕緊找美國總統（梅莉史翠普飾）與NASA商討解決之道。但這位總統根本不當一回事，直到她捲進不雅照醜聞，想起這則新聞可以轉移大眾目標，決定大張旗鼓派出年邁太空人解救地球危機。

眼看火箭群順利升空，任務就要完成，卻被科技大亨攔胡叫回，他要求改派他公司研發的無人機去瓦解彗星、捕捉殘骸回地球，因為裡面有珍貴的稀土，可以賺一大筆錢！後來天文學上的彗星議題，居然變成政治攻防大戰。

導演亞當．馬凱過去拍過以美國次級房貸危機為主題的《大賣空》，以及模仿副總統錢尼的喜劇《為副不仁》，這次選擇彗星撞地球的架空題材，除了反映目前光怪陸離的政治環境，好比女總統梅莉史翠普的金色捲髮，就是共和黨女性政客最喜歡的髮型；科技大亨更是影射剛剛發射私人火箭的貝佐斯與馬斯克等等，他應該更想高舉過去珍視的「科學」精神。

就像李奧納多從木訥學者轉型，開始學習鏡頭語言，掌握上節目的技巧，但他發現自己越受歡迎、卻離真相越遠，最後沉痛在電視上說：「不是每個重要議題都會聰明、迷人、受人喜愛！」下場就是被主流社會放逐。

導演想說的，其實託付在鏡頭前一晃而過的小小玩偶。一開始珍妮佛．羅倫斯桌上就擺著科學家卡爾．薩根小偶，後來狄卡皮歐也提到如果是天文學家卡爾．薩根發現這顆彗星，他會怎麼做？卡爾是第一位上《Tonight Show》跟強尼．卡森談天文知識的科學家，他透過電視教觀眾天文學，也寫科幻小說，像茱蒂．佛斯特主演的《接觸未來》就是他的原作。

卡爾．薩根曾說：「特別的主張要有特別的證據」，他提倡懷疑精神與科學方法，但現在不分國內外，面對科學的爭議，需要的不是特別的證據，反而是特別多的網軍。難怪許多朋友看完此片的評語是「像極了台灣！」

目前從台灣的電視，到自媒體的臉書、IG、YouTube，都希望有收視率、點擊，人人都想聰明、迷人、受人喜愛，但媒體呈現的是真相嗎？未必。所以看到「聰明、迷人、受人喜愛」的名嘴與網紅，真要想想李奧納多的呼籲，千萬要當心！

（作者為作家）