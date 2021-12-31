30日，應俄方要求，拜登與普丁就俄烏邊境危機及安全保證問題進行了近1個小時的電話會談，這也是本月內兩人第二次通電話。據美官員稱，此次通話未能實現任何突破，但為兩國即將舉行的面對面談判定下了基調。拜登表示，目前有兩條路擺在普丁面前，一條是通過外交途徑緩解局勢，另一條是美國及其盟友作出「決定性」反應，對俄實施更嚴厲的經濟制裁，在北約東翼加強軍事存在，並向烏克蘭提供各類援助以加強烏防禦能力。普丁則警告稱，如果美國對俄實施新一輪制裁，將導致俄美關係徹底破裂。拜登還表示美國不打算在烏克蘭部署進攻性武器，而這正是普丁希望與美國及北約簽署的安全保證條約的關鍵內容之一。

俄羅斯將從1月10日起與美國及北約國家舉行談判，據美官員透露，美方已經列好了一張自己的關切問題清單，屆時將向俄方提出，但不會在談判前對外公佈。拜登和普丁本人不會參加此次談判，雙方談判代表團將分別由美常務副國務卿雪蔓和俄副外長里亞布科夫領隊。在俄美直接對話後，俄羅斯還將與北約及歐安組織等舉行更廣泛的會談。

與此同時，美軍也採取了一系列針對性動作。杜魯門號航母編隊取消了前往中東的任務，留在地中海海域，好讓其歐洲盟友「放心」。本週一，美軍還首次向黑海及烏克蘭東部地區派遣了偵察能力極強的E－8C「聯合監視目標攻擊雷達系統」（JSTARS），以搜集俄軍動態情報。今天在拜登和普丁通話之前，美軍又再次出動E－8C偵察機到烏東地區上空搜集情報。

不過，美西方媒體總是一味強調俄軍已在俄烏邊境屯兵十萬，但從不提及美國及北約再三背棄上世紀90年代作出的「一寸都不東擴」的承諾，也從不提及美國及北約已將導彈部署到俄羅斯家門口這一事實。

（本文來源《海外看世界》「華府圈內」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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