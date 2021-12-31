按照西方學者狄特摩的戰略三角理論來檢視現階段的中俄美大三角關係，當屬定義下的「結婚」型模組，中俄關係朝向親密穩定的「婚盟」夥伴關係發展，而自川普時代不斷惹事生非、製造挑釁的美國，則明顯地在大三角關係中陷入「孤雛」的角色。

美國總統拜登上台前，接受《60分鐘》節目的採訪，被問到哪個國家對美國構成最大威脅時，他馬上回答「俄羅斯」，同時稱中國為「競爭對手」。拜登似乎仍擺脫不了冷戰時期的舊思維，將俄羅斯視為威脅最大的潛在敵人，而僅將中國當成競合關係中難纏的對手，這雖與目前美國一般政治菁英的看法存有落差，但是拜登致力於拉幫結派圍堵中國的策略行動，則凸顯其政府對中國的敵意，非僅不亞於且更甚於俄羅斯。

從某個角度而言，美國在大三角中落入「孤雛」的地位，實乃咎由自取。除了美國假「民主」之名，會盟誓師聲討中國外，同時在台美中小三角中，插手兩岸事務，拉攏台灣成為抗中的馬前卒。這些行為使得中國必須平衡權力槓桿過度傾斜向美方，而不得不結合俄羅斯對抗美國，因此形成第二、第三軍事強權，聯手對抗第一軍事強權的局面。

日前俄羅斯總統普丁在年終記者會預言，展望未來30年，中國將在每個經濟層面超越美國。他並預測，美國將失去在金融和貿易的主導地位。中俄雙方已同意開發金融系統，以減少對美國主導平台的依賴。普丁強調，中國是俄羅斯的頭號夥伴，彼此有十分信任的關係，而雙方在商業、安全與軍事科技上也有良好的合作關係。對於美國結合西方盟國設法遏阻中國的成長，並以中國侵犯人權為由，帶頭不參加2022年北京冬奧，普丁痛批，這決定是「不可接受並錯誤的」。

而最近中國

大陸外交部長王毅在受訪時也表示，「只要中俄兩個大國肩並肩站在一起、背靠背深化協作，國際秩序就亂不了，世界公理就倒不了，霸權主義就贏不了。」再度重申中俄兩國堅若磐石的穩固邦誼，但他也不忘對美國喊話，「要美國放下打壓遏制中國的執念，中美關係就能重回正軌。」並要美方解開意識形態對立的心結，中美兩種制度、兩種道路就可以並行不悖，和平共存。然而當慣老大的美國豈會輕易改變遏制中國崛起的決心？因此中俄聯手抗美的大三角關係勢將在未來10年深刻影響國際政治。

另一方面，由於過去兩個月俄羅斯在烏克蘭邊境集結數萬重兵，使得俄烏軍事衝突擴大的可能性急速上升，拜登在與普丁通話時揚言倘若俄兵入侵烏境，將對俄羅斯實施毀滅性的制裁措施，普丁則反擊此舉將造成俄美關係完全破裂。儘管俄羅斯願意在1月10、12、13日分別與美國、北約及「歐洲安全暨合作組織」舉行對談，以化解危機，然而，由於北約自1999年以來，將不少原共產主義的東歐國家收為會員所形成的東擴行為，使得俄羅斯戒懼甚深，加上俄烏對峙的局面，短期內俄羅斯與美國及其西方盟邦間的敵對關係，斷難改善。

有趣的是，隨著中俄關係的深化，在中國大陸民眾眼中，其重要性與影響力也超越了15年來穩居榜首的中美關係。《環球時報》近日公布「中國人看世界」年度民意調查就顯示上述結果，且中美關係的影響力還落後於中歐關係，而屈居第三。但就個別國家受歡迎的程度，美、俄分居4、5名，美國尚在俄羅斯之前，這說明大陸民眾對美國的好感度不差，但是理智上也研判美國對中國的重要性已不如往昔了。（作者為台灣對外關係研究暨發展協會理事長）