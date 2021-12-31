高雄市長陳其邁最近成了全台灣最夯的話題人物，因為他僅憑幾張公文，就可以從國營事業包括中油、台電、中鋼等要到6千萬到8千萬元不等的捐款，以致於高雄市政府只須花不到1成的預算，即可完成壽山動物園的改建。一般市井小民買個房子手上都至少要備3成的自備款，陳其邁的際遇真是讓人羨慕啊。

從父親陳哲男由國民黨跳槽到民進黨之後，陳其邁的人生就開了掛，一路好命至今。2005年2月1日，剛滿40歲不久的陳其邁成為高雄市的代理市長，是台灣有史以來最年輕的直轄市首長。他在立法委員、行政高官、民進黨高層間自由轉換，永遠不缺位子，就連憑自己的本事選不上高雄市長也沒有關係，民進黨可以硬生生罷免掉本來的市長韓國瑜，虛位以待邁邁市長。

陳其邁的從政之路已成了台灣政壇的一則傳奇，劇力萬鈞、充滿勵志的能量，說明江湖在走、黨證要有，只要擁有民進黨的黨證，行遍天下、吃乾抹淨，根本就是心想事成、毫無懸念：想做市長嗎？黨送給你；想做市政建設嗎？國營事業全力挺你。暖男市長只要蹺腳捻鬍鬚，一直暖下去就好，旁邊自然有不暖的側翼幫忙打擊對手、扮演黑臉的爪牙們負責定期收保護費。

韓國瑜擔任高雄市長時，跟中央要點錢防治登革熱卻遭到冷漠忽視，讓他大嘆自己是姥姥不疼、舅舅不愛，如今的高雄市長則已成了最幸福的工作，預算要五毛給一塊不打緊，還有國營事業排隊等著納糧進貢，人生如此輕快美好，陳其邁真的可以跟總統蔡英文撒撒嬌說：「阿姨我不想努力了！」

說起蔡英文對陳其邁的提攜之深，不禁令人想到「論文門神祕5人小組」事件。2011年11年6月，時任民進黨黨主席的蔡英文在張小月、陳其邁，蕭美琴和謝志偉等人的陪同下，前往蔡英文自稱取得1.5個博士學位的英國倫敦政經學院（LSE）。根據一路調查蔡英文「論文門」事件的旅美教授林環牆的報導，那次蔡英文帶著上述4人會見了3個重要人物，包括：LSE代理院長瑞斯、英國上議院議員暨前LSE院長紀登斯，以及前利比亞領導人格達費兒子賽伊的論文指導教授海爾德。外界盛傳紀登斯與海爾德涉及賽伊賄賂以及不當取得LSE博士學位一案。

蔡英文一行為什麼要跟紀登斯與海爾德會面，目前外界還無法百分之百了解，不過可以確定的是，當年的神祕5人小組後來都飛黃騰達了。在蔡英文當選總統後，謝志偉做了他最嚮往的駐德代表，除了天天練肖話，鮮少建樹；蕭美琴之後擔任駐美代表，位高權重還可以陪伴並照顧在美國的父親，可謂「忠孝兩全」的代表；張小月從駐英代表退下後，連續擔任陸委會主委與海基會董事長，在兩岸關係冰凍下，這兩份工作都是標準的錢多事少離家近的美好差事；至於陳其邁後來的發展，更是外界有目共睹的好運不斷。

陳其邁從選上高雄市長到經營高雄市政建設，一路都在做「無本生意」，不必出力出錢就持續享受好康。命這麼好，其他縣市首長無論藍綠，除了羨慕嫉妒恨，又能如何？誰叫你不是蔡英文心中最軟的那個暖男陳其邁啊！（作者為資深媒體人）