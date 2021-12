2021年11月中旬和12月6日,國防部長邱國正兩度指稱當前局勢是「從軍40年來最嚴峻,一旦發生狀況就是生死存亡」,外交部長吳釗燮在接受瑞士媒體專訪時也指出,「兩岸情勢從未像現在如此緊張,必須就最壞的情況作好戰備防禦」。現在不是處於大選期間,政府高層不會亂拋芒果乾來震懾百姓贏取選票,若非收到真實緊急的國安情報和感受到迫切的危機,兩位高官不會做以上類似窮途末路的發言。

兩岸關係的日昇日落與統獨不兩立之爭,終將掀鍋攤牌。

兩岸已失避戰彩虹橋

李登輝於1991年3月提出主張「一個中國」的《國統綱領》,國民黨持續堅持《九二共識》的「一個中國,各自表述」,1986年9月民進黨成立到4次執政不斷高喊「台灣獨立」,都是隔空喊話、說給外人聽的;表述的真正目的是權力春藥的延續或取得,以及領導人的政治生命,這就是「醜陋的政治」與「無奈的現實」。

《國統綱領》是李登輝執政時最大的騙局,海基會是跑龍套的道具,而國民黨講了30年的「九二共識」就是馬英九主張「不統、不獨、不武」的「維持現狀」(獨台的同義詞);2020年9月國民黨中常會通過兩岸關係的新論述,雖仍延續「九二共識」,但強調的是共識的後半段「一中各表」。中共則強硬表示目前只有共識的前半段「一個中國」,國共的「共識」表象沒有了,「創造性的模糊」議題終於不再模稜兩可,兩岸寄以避戰的彩虹橋消失了。

再談民進黨的台獨建國主張以及消除「一個中國」的分段切香腸作法,2000年7月陳水扁提出以「九二精神」替代「九二共識」,精神的位階和層次都低於共識,迎獨已邁出新的一步;但為了降低民眾對其台獨的疑慮,2001年元旦陳水扁變戲法似的拋出「統和論」和承認一個中國原則的「憲法一中」。

時任陸委會主委的蔡英文在同年2月19日的年終記者會上卻說「台灣內部目前關於統一、獨立或維持現狀沒有必然相互排斥的關係,以後是否成為一個獨立的選項,也有可運作的空間」,形同打臉陳水扁。當年11月4日陳水扁終於將「九二共識」與「賣台」畫上等號,強調「如果接受九二共識就是消滅中華民國,就是亡國」。

陳水扁於2002年8月2日提出「一邊一國」論,徹底否定「九二共識」後,中共外長唐家璇在9月的第57屆聯合國大會上就強調指出:「世界上只有一個中國,大陸和台灣同屬一個中國,中國的主權和領土完整不容分割,實現國家統一是我們堅定不移的立場和不懈奮鬥的目標」。陳水扁於星期五拋出「一邊一國」論,兩天後的星期一,台股重挫284.22點,市值損失近5000億元新台幣。

2002年中共國務院副總理錢其琛再度為「一個中國」發表明確定義:「世界上只有一個中國,大陸和台灣同屬一個中國,中國主權與領土完整不容分割」,其實這就是《國統綱領》所講的「大陸與台灣均是中國的領土,促成國家的統一應是中國人共同的責任」。提出《國統綱領》的李登輝在卸任之後卻說:這是講給國民黨和共產黨聽的(也講給美國聽的)。

在李扁分別提出兩國論與一邊一國後,中共內部對「統一」做有效規範的聲浪不斷升高;同時陳水扁在2004年將「防禦性公投」置入當年 3 月總統大選,欲藉助民意挑戰一個中國原則,陳水扁任內最後一位陸委會主委陳明通更直接拋出「中華民國第二共和憲法草案」的法理台獨主張。

中共見民進黨對台獨政策極盡推波助瀾,終於在2005年3月14日通過《反分裂國家法》,確定從法理上維護國家統一和領土完整、不受任何外國勢力干涉,但也添加兩岸衝突的不穩定因素。

《反分裂國家法》中共譯稱《Anti-secession Law》具有高度政治意涵。用secession而非 separation是因為secession顯示台灣是中國的一部分,不能「分離」出去;就像紐約州反對「脫離」聯邦的決議稱之〈Anti-Secession Resolutions of the New York legislature〉;而Separation 凸顯台灣不是中國的一部分。美國內戰時南方11州欲「脫離」聯邦政府「獨立」建國,美國史學家仍稱南北戰爭為Secession Movement而不是Separation Movement。

李扁執政最大的騙局

2004年陳水扁藉著「兩顆子彈」的悲情連任總統,2005年3月陳水扁與歐洲議會議員進行視訊會議時卻說出真心話:「我必需要坦誠,我不能騙自己也不能騙別人。我做不到,就是做不到。在我任期之內要把國號改為台灣共和國,我做不到。我也相信李登輝在他12年總統任期內也沒有做到;縱使今天總統給他做,他也做不到」。陳水扁對改國號是「不可能的任務」有自知之明,實話實說,和蔡英文的「綿裡針」暗度陳倉的作法不同。

政黨輪替之後上任的陳水扁從未召開國統會議,而國統會每年的預算則象徵性編列新台幣1000元(根本是一種侮辱);由於李登輝在卸任後承認《國統綱領》是說給國民黨、中共聽的,2006年1月29 日陳水扁乾脆宣布終止該綱領,以回應中共於2005年3月通過的《反分裂國家法》,並表示考慮以台灣名義加入聯合國。

陳水扁2006年1月終止《國統綱領》後,美國副國務卿Robert Zoellick 在 5 月眾議院的聽證會中指出,美國希望支持台灣,但不鼓勵推動台灣獨立,「因為獨立意味戰爭」,美國可能要捲入戰爭。Zoellick 並說「四不一沒有」是以中國不動武為前提,但是中國並未對台動武,如果台灣不斷挑戰美國的一個中國政策,台灣就是一直在撞牆(I think it's going to keep hitting into a wall.)。

一個中國的文字魔術

「一個中國」的真正含意是什麼?在英文裡就是China,但在中文裡卻是詮釋最多的文字魔術,比翻譯文言文還困難。中華民國的英文「Republic」of China就是「共和」的中國,主體是中國,沒有中國就沒有中華民國。漢唐明清都是屬於中國的一個朝代,1895年馬關條約裡9款涉及領土與主權時都是以中、日兩國互稱,而不稱日、清兩國;開羅宣言裡也指明要日本把台灣歸還給「中國」。

中華民國是孫中山於1905年8月2日成立同盟會時提出,主體還是中國;孫中山在臨終時還念念不忘「和平奮鬥救中國」。中國是中華民國的血液,不能被取代;承認中華民國等於承認中國,但現在被分割為兩個政治實體。

2000年8月蔡英文曾以陸委會主委身分公開說「未來一中是台灣人唯一選擇,《國統綱領》的終極目標就是邁向未來的一個中國」,完全師出李登輝「是說給別人聽的」。

2016年蔡英文掌權後正式推翻過去的說法,直接推動「去中國化」進行脫離中國行動;她將「中國大陸」改稱「中國」就是「兩國論」的延續。電子媒體除TVBS、中天、中視仍稱「中國大陸」,其他電視台從新聞到政論談話節目瞬間都改稱「中國」。

「一個中國」的涵義或分身就像電影「秋菊打官司」一樣,各有各的說法。我方從蔣經國的「一國良制」、「國統綱領」的「一中原則」、「九二共識」的「一個中國,各自表述」、「一國兩區」、「一國兩府」到「維持現狀,台灣早已是主權獨立國家」,說法雖不斷改變,所顯示的真義就是「一中一台」。法學專家陳長文善意的提出「良制一國」(先有良制才有一個中國)來改善兩岸關係,國、民兩黨卻漠視之。

去中改變了國族認同

1997年李登輝執政末期,李遠哲「強調台灣意識和本土化的路線」的教改就開始逐步去中國化,陳水扁上台後下令將駐外單位的牌子、宴客請柬、座位牌上中華民國國徽改為代表台灣的梅花圖案,新聞局每年發行的中華民國年鑑封面增加「台灣」字樣,陳水扁在2001年幾乎全以「台灣」代替中華民國,也不用李登輝時期的「中華民國在台灣」,2003年9月起中華民國新版護照加註「台灣」字樣。

蔡英文執政時決定「改變國族認同必須從去中國化開始」,2019年教育部的中學課綱則將中國歷史澈底改頭換面變成東亞史。

唐朝及之前的春秋五霸、戰國七雄、三國鼎立、魏晉南北朝等,新課本幾乎避而不談;《史記》、《漢書》也省略。不談三國,台灣各地約30多個關聖帝君廟宇,如台北行天宮、新北三峽廣行宮、北投的關渡忠義廟、宜蘭礁溪協天廟、日月潭文武廟、台南鹽水武廟、高雄苓雅關帝廟祭拜的武聖關公,年輕人從何得知?

勉強提到的宋、元時期是指這兩個朝代在東亞地區(而非中國)逐步進入世界;將明清時期列入東亞世界的延續與變遷,完全切割中華民族一貫血脈。事實上中國歷史源遠流長,不管是玩桌遊「三國殺」、迪士尼電影《花木蘭》、求神問卜、布袋戲,飲食文化和節日都脫離不了中國五千年的歷史文化。

海基會首任祕書長陳長文指出去中國化最大的盲點是「去掉中國,剩下的也不是台灣,因為台灣在歷史流脈上就是一條下游的河,要把上游的水全部瀝去是傻話和笑話。要建立台灣的歷史、文化主體性反而更要自信地保留中國元素,因為真正的台灣文化和歷史,本來就包含中國文化和歷史,是不可分的融合體。

國際現實是比武力和經濟實力,如今習近平明確說明中華人民共和國就是一個中國,蔡政府則不提一個中國,稱大陸為「中國」而非「中國大陸」,只說「台灣」、「中華民國台灣」和「這個國家」,意味中華民國只能是台灣不是中國;持續30年的「一個中國」至此顯然沒有灰色地帶,文字魔術也變不出把戲了!

重視形式而非實質外交

在外交方面,2016年蔡英文上任正值習近平成為中共第五代中央領導集團的核心人物,習雖未實現讓台灣地動山搖,卻壓縮台灣的國際空間,讓蔡英文上任5年半內丟掉8個邦交國,打破陳水扁8年斷交6國的紀錄。

2018年4月2日,中國民航局發函各國際航空公司,以限制航權等手段要求各家國際航空公司2018年7月25 日前將台灣機場名稱去除「台灣」改為「中國」,不得將台灣與中國並列;出現台灣名稱時只能使用「中國台灣」或「中國台灣地區」;中國地圖必須包括台灣,台灣地圖標示顏色要與中國相同。在中共將台灣視為中國的一部分後,華航若以台航名稱將飛不出國境。

2018年月25日共有44家國際航空更改台灣航站名稱,包括美國航空、達美航空、聯合航空、夏威夷航空,日本航空、全日空、韓亞航空、新加坡航空與酷航、加拿大航空、英國航空、法國航空、德國漢莎航空、阿聯酋航空、土耳其航空等。《蘋果日報》調查37家國際航空官網,19家航空公司更改為「中國台灣台北」,10家航空公司僅列出「台北」,荷蘭航空等6家航空公司列出「中國台北」,印度航空則列「中華台北」。

但蔡政府也不是省油的燈,2020年7月1日外交部長吳釗燮宣布政府終於做到外交突破,與索馬利蘭(Republic of Somaliland)互設代表處,2021年11月18日駐立陶宛台灣代表處設立,是目前唯二以「台灣」為名的代表處(Taiwan presentative Office),其用意在凸顯台灣意識和去中國化。

但位於非洲的索馬利蘭在全世界並無邦交國,不為任何國際組織所承認,被稱為「虛擬的國家」,中華民國雖承認在案,外交部網站仍只稱邦交國為15個。

尼加拉瓜政府於2021年12月10日無預警宣布與台灣斷交,並與中國恢復外交關係,台灣邦交國僅剩14國。《紐約時報》同日報導:Nicaragua has broken diplomatic relations with Taiwan in favor of China, further reducing the number of countries that still recognize the self-governing island as a sovereign nation. 對這種兩頭蛇的獨裁國家斷交並不婉惜,只是在邦交國數字上難看而已。

根據維基百科列表指出目前全球195個國家中,邦交國低於(包括)14國的國家有18國,多屬位於東歐、西亞與非洲的小國以及2021年8月新成立的阿富汗伊斯蘭酋長國(原稱阿富汗)。至於太平洋中南部島國,距離紐西蘭2400公里的紐埃(Niuē),面積僅260平方公里,人口2000多人,雖只有6個邦交國,但紐埃人同時是紐西蘭公民,因此未被列入少於14邦交國的國家。

外交部對台灣的抬頭也多管齊下,修改臉書的logo,將外圈的中華民國外交部和Ministry of Foreign Affairs刪除,中間位置的英文寫成MOFA TAIWAN,事實上外交部用TAIWAN表示「台灣外交部」。華航2020年新購貨機777F的機身塗裝暗藏台灣圖形於「C」argo之內,無非是近一步去中國化的作法,但執政黨立委仍認為圖形太小不明顯,無法凸顯台灣。

據《鏡週刊》報導,華航搭載新塗裝的貨機,原本2021年1月6日首航飛往香港,卻疑似在壓力下取消,連帶的使後續飛往上海、深圳、廈門、廣州及鄭州的行程也取消。但華航澄清表示原定班表是飛泰國曼谷、紐西蘭基督城。跡象顯示,新塗裝的華航貨機是進不了中國大陸。

台灣顯然重視形式而非實質外交,是為了名義而爭,西方國家則重實質意義。所以莎士比亞說:What's in a name?That which we call a rose by any other name would smell as sweet.(名稱有什麼關係呢?玫瑰改稱其她花名依然芳香如故)。

漢賊不兩立時空易轉

蔣介石時期「漢賊不兩立」的政策歷經時空易轉、彼長我消,如今反而是中共堅持「漢賊不兩立」的立場,在與新邦交國建交公報上特別註明務必承認或認知「台灣是中國一部分」(Taiwan, a part of China)的文句。

國台辦和福建省政府主辦的「海峽論壇」從2021年9月延到12月11日舉行,這是民間交流僅剩的交流平台,陸委會卻表明態度指稱:海峽論壇是中共主辦的大型對台統戰平台,歷年來藉由活動拉攏及分化台灣,宣傳對台統戰成果,政府已經完成「國安法」修法,呼籲民眾勿輕易參與,也不希望我方人員透過視訊參加。

其實論壇重點是兩岸各行各業的人聚會與交流,海基會已喪失交流功能,官員早就不能去大陸,國民黨主席朱立倫也僅能以錄影方式(非視訊)在論壇開幕大會致詞,以免觸犯國安五法和反滲透法;在民進黨執政下,兩岸面對面的善意溝通真的歸零了。

2021年11月24日,美國眾議員高野(Mark Takano)率跨黨派的參眾議員17人訪台兩天,共和黨眾議員Nancy Mace直接表示剛落地在台灣共和國(Just touched down in the Republic of Taiwan)。就事論事,美國議員的確有部分人士贊成台灣獨立並以行動支持。

美國於2021年12月9-10日舉行線上「民主峰會」(Summit of Democracy),並邀請台灣參加,上述兩種友台行動只是抓緊台灣作為代理人戰爭的棋子與反中大前鋒,實質上不見得對台灣有利。

民進黨的「倚美謀獨」若受到鼓勵支持變成又說又做的真議題,依邏輯推斷和內部壓力,中共勢被逼以《反國家分裂法》第3條「解決台灣問題,實現祖國統一,是中國的內部事務,不受任何外國勢力的干涉」及第8條「發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變,或者和平統一的可能性完全喪失,國家得採取非和平方式及其他必要措施,捍衛國家主權和領土完整」,對台採取終極行動。

2022台海戰險最高峰

今年2022年,對兩岸來講是非常關鍵的一年,習近平若穩定接任第三任國家主席,將有絕對說一不二的話語權與終極拍版權;蔡英文的博士論文真假案已相互追殺近尾聲成為國際事件,是否引發宮廷不可測的變化?

美國繼42年前抵制1980年莫斯科奧運後再次聯合英、澳、紐、加等國杯葛2022北京冬奧,只有讓中國更憤怒,東亞局勢更脫序;中美台的詭異互動尤其動則得咎,甚至擦槍走火引發兩岸衝突和戰爭。

Daron和James Robinson在2013年《國家為什麼會失敗》書中旁徵博引,特別提到「當國家體系僵化或無能調整時,國家就會衰敗」,值得深思警惕。美國智庫外交關係協會(CFR)在 2021年全球各地發生潛在衝突的風險預測中,將美中兩國在台灣問題上爆發嚴重危機列為最高風險。2022年的台灣是否達到戰爭風險的最高峰?

(作者為文史工作者)

【歐陽聖恩專欄每周六刊出】