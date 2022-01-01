「在無邊無際的太平洋上，你會慶幸有這麼一座島嶼，給你歡欣。」

交換的日子已經過去了將近十年，記憶中從未模糊的那座小島，還會時常展現在眼前。

或許曾經的那些時日真的改變了我什麼，但是記憶的坐標有多清晰，前進的腳步就有多堅定。

#據說九份的冬天，是陰雨連綿的

交換生一行幾人選擇了12月北上，台灣東華大學的L把台北竹圍的家鑰匙留給我們，他去波蘭旅行。

在竹圍捷運站口，看見小朋友們唱詩，看見張燈結綵的街景，一切都是熱鬧的。

南開大學的博士選擇繼續留在繁華都會小住幾日，我獨去九份。

台北車站的區間車穿梭於近途的城市之間，到瑞芳也只要45分鐘，座位不對號，隨到隨走。

瑞芳屬於新北市，轉車去九份很方便，山路蜿蜒中，海拔開始升高。

慢慢的，鱗次櫛比的古舊建築顯現在眼前。

而好運的是：一向多雨的山城竟然沒下雨。

#下了車，人人都直奔九份老街

基山街，無疑是小鎮最擁擠的一片區域，加之街道又窄又曲折，店舖林立其中，很難走快。好在周邊的人多數是台灣人民，沒有催促、沒有推搡。

九份，是「小慢鎮」。

都說芋圓好吃，我更愛基山街的海燕窩，它是一種海裡的珊瑚藻熬製出來的膠質，加上紅棗或鳳梨，或只加黑糖，味道香甜清爽。

基山街出來，人群像蒸發了一樣分散到小巷子。

我漫無目的地走，上坡下坡，一個拐角，看見一間二手書店，用舊木板手寫「樂伯二手書店」，還畫了一個箭頭。

爬上小坡，看到高處一棟房子，一層緊緊咬合著絕壁，二樓牆上鋪滿了綠苔，跟大多數獨立民居一樣，庭院裡裝飾著小草小花，顯示著主人熱愛生活的小情調。

可這棟房子最「搞怪」的是：柵欄和大門只有半米高，分明一腳就能跨過去的，完全不具備防盜功能。

#九份的味道在於，依山而建的淘金者住宅區和那段歷史

《悲情城市》是不得不說的電影，情侶們忙著在那巨幅電影海報前擺姿勢拍照，看他們秀恩愛，簡直快要「悲從中來」。

眺望遠山上幾十排的墓地震撼人心，長眠著的是淘金者們。

據史料記載，光緒19年在九份地區發現砂金，原本只有9戶居民的小鎮，湧入了大量的淘金者。日治時代，台灣人被作為勞工使用，老的弱的沒有再回故土，後來埋在了山上，怎能不「悲情」。

在全台第一家電影院──昇平戲院旁邊，攝影師們最喜歡的豎崎路出現了。

它呈現特殊的「豐」字型，一共300多個石階，次第而上，燈籠點綴其間，懷舊氣息濃厚。

- 茶館、咖啡店面向山外，居高臨下之感頓生；

- 陶笛店、有機護膚品店可以試玩、試用，哪怕遊客並不購買，店主的臉上都一直寫滿了「歡迎」；

- 狗狗們懶洋洋躺在路中間，只有你避它，它是不會避人的。

#天慢慢黑下來，終於還是迷失在九份的七拐八拐中

徹底找不到歸路，只好走進一戶人家，虛掩的門裡，一位阿姨戴著老花鏡在縫紉機前做著手工活，她看見我在門口張望，就招呼我進去。

「阿嬤您好，找不到路了，來問問路。」

她一聽我的口音，問道：「大陸來的？」

我點點頭。

「沒關係，我帶你走出去。但這之前，你休息幾分鐘，喝點熱水吧。」

暖意融融，她還給我灌滿了保溫杯，帶我走到了主路上，幫我攔到下山的車，才回去。我揮別她，也揮別九份，前往基隆。

這就是台灣，不慌不忙的台灣，快慢節奏相調、人人相親相敬的台灣。

你發出一個聲音，它傾聽你的需要。

#下山時，剛好看見滿山紅燈籠亮起

起風了，燈光搖晃中，錯落別緻的民居與它的影子對話，在訴說百年前的舊年華。

往日日落後的九份，有一種蒼涼感。但現在作為景點的九份，竟有種淡水漁人碼頭夕陽西下的溫暖。

沿途的淺流裡的魚兒跳起又落下，長滿青苔的山靜得像幕，飛過的鳥兒像音符，上演著九份未來的劇目。（瑜鍇）

（本文來源：「柚子鋪聊台灣」公眾號）

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