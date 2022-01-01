BOOM！一代足球大師約翰麥登(John Madden) 在2021年告終之際突然離世了， 我想用他在電視評論球賽時最慣用的口頭禪：「BOOM！」來形容他的猝世是很貼切的， 麥登把一生奉獻給美式足球，從球員、教練到球評，85歲的他堪稱一代宗師，再也沒有任何人可出其右，他的逝世是美國體壇巨大的損失 。

麥登出生於明尼蘇達州的一個小城市，因熱愛足球， 從小就置身於足球運動， 由於身材魁梧， 他是一位出色的足球員，雖然他在加州理工州立大學畢業後被NFL 費城老鷹隊選中，因傷未曾打過一場球， 卻因精通足球竅門，所以投入教練職位後展現了專長， 他擔任奧克蘭突襲者隊 10 年主教練， 年僅32 歲時就率領隊伍贏得超級盃王冠， 並獲得年度最佳教練頭銜，真是奇蹟。 當然，使麥登揚名立萬的是在他轉入媒體擔任電視球評後卓越的成就， 他是美國電視史上唯一曾在CBS、FOX、ABC 和NBC四大無線電視網擔任過球評的人，由於具有豐富的足球知識，麥登的腦袋就像一本足球百科全書，各種典故和比賽都可脫口而出，加上機智與幽默，在分析入骨時還會以BOOM！的口頭禪彰顯出他的評論， 由於他太有賣點了，所以每個電視台都挖角他。記得當年FOX電視台大老闆梅鐸以天價從CBS搶走了NFL的電視轉播權後，立即向麥登挖角， 當媒體追問麥登會不會跳槽時，他說了一句非常有智慧的話：「電視台老闆很懂做生意， 但我只懂足球， CBS沒有足球了，他們不需要我，我也不需要他們！」

麥登在各電視台擔任球評的身價一再創新高，每年感恩節與超級盃最受美國人喜愛的足球賽都是由他來擔任球評，他陪伴大家度過了一個個美好的足球時光，由於他的專業使他榮獲16 座電視艾美獎以及終身成就獎， 也因為名氣太大了，使他成為各商品的代言人， 以他的名字製作的Madden NFL 視頻遊戲系列使他日進斗金，身價2億美元， 多才多藝的他也曾主持過電視脫口秀節目《周六夜現場》，麥登在2006 年入選足球名人堂， 當時他說：「這是一段偉大的人生之旅，我要感謝每一個參與其中的人。」

麥登忘感恩別人， 我們應該也以感恩的心去懷念他！

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