今（2021）年8月26日，行政院長蘇貞昌以「經濟成長果實全民共享」、「勞資共好」為論述主軸，首次正式表態自明年一月起，將給勞工、軍公教加薪後，與「加薪」相關的各種新聞、資訊即紛陳不斷，直至今日，各媒體的報導重點依然鎖定：軍公教調薪4％，是25年來軍公教調薪幅度最高的一次，預估約百萬人受惠；勞工基本工資第六年調漲，月薪調增1250元漲至25250元，時薪由160元調升至168元，平均調幅皆為5.21％，預估超過245萬名勞工受惠。

檢視蔡政府全力放送宣導的「2022年元旦起各項新制」，除上述行政院的「軍公教調薪4%，約百萬人受惠」；勞動部的「基本工資調整，月薪自24000元調漲為25,250元。時薪160元調整至168元，逾245萬勞工受惠」外，還有教育部的「公立幼兒園、非營利幼兒園等，薪資及職務加給均調薪4%，約1萬人受惠」；經濟部的「受疫情衝擊雇主，定額補貼基本工資，符條件門檻，全職 者每人補貼1000元，打工族每人補貼560元，補貼6個月」；財政部的「遺產稅免稅額由1200萬元，調高到1333萬元、贈與稅免稅額從220萬元，提高到244萬元。基本生活扣除額調高至19.2萬元，2022年報稅適用」；環保署的「補助淘汰96年6月30日前出廠之老舊機車，每輛2000元」，以及內政部的「旅館轉社宅包租代管，總數2萬戶，每戶補貼4萬元修繕費，並有減免賦稅、專案融資等優惠」等。

但由於明年度的「中央政府總預算案」仍待立法院審議，行政院於日前已確定軍公教將無法如期加薪。然查蔡政府相對並未特別加以宣導的「公教人員退休撫卹基金提撥費率，自13%調整為14%」，卻已從公教人員一月份的薪俸裡，先行悄然地取走了1%的提撥費率差額！此外，「勞保老年年金的請領資格，由62歲調升為63歲」，是不是也開始導致「勞保年金福利」將被整整遞延一整年？再者，勞工保險費率，更是早從今年1月1日起，即由11%調升為11.5%；全民健康保險費率，也同步自4.69%，調升為5.17%。這些已實施滿一年的費率調漲，不也等於把尚未實現的「加薪」幅度，先行稀釋、拉低？

目前，台灣「消費者物價上漲率」（CPI）不但已連續數月超過2%的通膨警戒線，中央研究院經濟研究所更於本月（21）日示警指出：2022年消費者物價指數年增率，預期將達到2.04%，比今年的2.01%還要來得更高，且連續兩年都會破2%。如此，由於全台房價瘋漲的結果，勢必反映至明年以及未來的房租租金走揚（房租占消費者物價指數權重達14.3%），再加上因基本工資、軍公教薪資調漲，也將同步推升消費需求與物價上漲壓力，因此，在通膨預期持續升溫的趨勢下，軍公教「加薪4%」，是否僅剩個大內宣！？（作者為台師大教授）

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