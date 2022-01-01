NCC先是修改組織法，納入「網路傳播」作其主管事項，再提出《數位通訊傳播服務法》，要把FACEBOOK、GOOGLE納入列管，其實民進黨哪有膽量朝美國開刀？項莊舞劍，意在PTT。

NCC不准中天都報韓國瑜，卻准綠媒都罵顏寬恆，印證本身的偏頗與政治操作。偏頗的NCC想要把手伸入網路，當然是要未來的網路世界不能「批評朝廷」。

修法的草案內容，包括「要求線上平台如移除使用者貼文，或對使用者處以停權等相關限制行為時，必須說明原因，並提供異議機制」，可以想見未來，只要是護航民進黨的貼文，平台刪除就會被NCC刁難；而檢驗民進黨的貼文，不刪也會被NCC刁難。

NCC不至於敢把手伸入跨國媒體，最先要干涉的對象，當然是PTT與DCARD。馬英九執政時，可以說在PTT「連呼吸都有罪」，現在也證明PTT存在民進黨的網軍，但國民黨執政，從李登輝以來從來尊重言論自由，包括網路言論。

說到底，網路有假也有真，為什麼使用者會寧願相信假信息？其實是政府自己要檢討，而不是去怪罪網路平台。美國的聯邦通訊委員會（FCC）如此敘述自己的職責：「法律禁止FCC試圖阻止任何觀點的廣播。《通訊法》禁止FCC在大多數情況下審查廣播材料，並禁止其制定任何干預言論自由的條例。」

NCC要監督網路，那誰來監督NCC？寧願網路平台濫權，也不要政府濫權，這才是民主國家一以貫之的態度。民進黨一直有人想關掉PTT，現在NCC要修法了，鄉民們準備好了嗎？

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