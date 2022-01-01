《遠見》雜誌於2021歲末年終之際日發布一篇「2022年最新民心動向調查」，其中一項各界矚目的兩岸關係議題「假設兩岸發生戰事」，國人保衛國家安全意向的情況發生巨大變化，不願意參戰的民眾從3個月前的35%急遽飆升至51.3%，20至29歲那些蔡英文口中所謂「天然獨」的年輕世代比例更超過7成。

兩岸關係越緊張，解放軍機艦繞台越見頻繁、陣容越堅強，台灣年輕人卻都不願意上戰場保家衛國，還能指望美國大兵來幫民進黨打這場仗嗎？

再從日前公佈的疫苗施打情況，有一項數據隱隱透露出端倪，孕婦施打第一劑人數竟只有64149人，台灣生育率乃全球倒數第一已不是新聞，每況愈下的困境，人力資源短缺，根本沒有驍勇善戰的兵源，更遑論畫大餅般的後備戰力，每年校招增加到14天，換來的只是怨聲載道。

對照中國大陸2021年輕學子升學選擇，陸海空軍不管是地勤還是飛行學院都出現正取員額不足而補錄了備取生，原本在愛國教育與民族主義薰陶下從軍是畢生一大榮耀職志，因為現代化與少子化產生根本性變化，願意投筆從戎的年輕人越來越少，不復過往「好漢要當兵、好鐵要打釘」的年代。

綜上所述，各項指標都突顯和平才是兩岸人民心中所選，也才是14億2300萬民意最大公約數。蔡政府實不該一再將台灣推上火線，逼近戰爭邊緣，更要停止屢屢挑釁「反陸仇中」的敵意螺旋，將施政重點放在如何和發揚國力經濟，好好改善民生，才是兩岸社稷之福。

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