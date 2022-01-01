綠營內部還有敢說真話的人嗎？

日前，我曾撰文說：「美式民主崩解中」，但是美式民主再不濟，同黨同志，如果站在大是大非之前，就會做出對的起自己良心、對得起歷史、對得起選民囑託的事，寧可與黨中央的黨意唱反調。

像拜登的預算案，就被自己黨內同志喊卡；像川普一口咬定選舉結果被偷了，共和黨內就有參議員站出來表示反對；當年尼克森水門事件，同黨同志也有人敢站出來，要求他自己引退救全黨。

可是在四不像的「台式民主」，活像是黑道組成的幫派，全部兄弟用肉身護著幫主，全黨變成一個共犯結構：預算案同黨立委一起護航，闖關逕付二讀，不惜與反對黨大打出手，沒有一個人在意什麼撈什子的「程序正義」；賈博士的1.5博士資格問題極大，黨內良心尚存的真博士們，只敢私下偷偷對人說：「你知道的」，厚顏無恥、昧著良知，一起幫賈博士行騙大眾，完全對不起授予自己真博士證書的母校與以他們為傲的父母；看到自己黨主席大權一把抓，違反民主制度走向獨裁，也沒有一個同黨同志敢站出來說真話。

當年尼克森公然撒謊不認錯，被媒體記者舉發、司法介入調查，失去了民眾對政府的信任，共和黨同黨同志，居然敢要求尼克森總統自動引退，免得全黨陪葬。這點，台式民主做得到嗎？

如果美式民主正在崩解中，那麼台式民主，老早已經是腐爛到根部去了！著實令人痛心疾首。

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