目前論經濟影響力美國是世界霸主，雖然美、中兩個最大經濟體的GDP各為20.94、14.72兆美元 (根據2020年公開數據)，差距相對不大，但從全球各央行外匯儲備結構來看，2020年末各央行持有美元外匯儲備份額為59%，持有人民幣外匯儲的僅為2.45%，美元佔比是人民幣的24倍。此外美、中兩國的科技實力，也有很大差距，例如美國的物理、化學、醫學、經濟學的諾貝爾獎得主，比華籍得主就多得不成比例。當然，這也得利於西方近200多年來的先進積累。

不過近5年來，各國央行持美元外匯儲備份額有逐漸減少，而持人民幣的則有逐漸增加之勢，這當歸功於中國自1978年起的改革開放。其中最大的成就，該數中國提前實現了聯合國《千年宣言》承諾，讓7億多農村貧困人口擺脫了極端貧困，改善了生活品質，同時也成為可資其他國家減貧的借鏡，加速了全球的減貧進度。值得注意者，中國近幾年的基尼係數維持在0.46-0.47的水準，已經超過了美國的0.45、英國的0.34、加拿大的0.32和韓國的0.35，高於0.4的國際警戒線。

此外，無論從哪一個標準衡量國力，中國都是國力大增，中國專業技術人才超過7840萬人，是全球規模最大、門類最齊的人才資源國。人才發展與科技創新相互成就，從中國獨力自主的空間站，到嫦娥探月，到蛟龍載人入深海，從天眼探空到墨子傳信，從北斗導航到神威超算，從5G商用全面推進到新冠疫苗加速研製…，中國科技實力實現了歷史性跨越。

從許多實例看，中國在全世界都是第一名：例如2021中國航太年發射次數首破50、中國4萬公里的高鐵已讓95%的93個超過100萬人口的城市都通高鐵、高速公路通車里程16.10萬公里、中國今年電影票房收入約70億美元(美國37億美元) 、中國快遞年業務量突破千億件、世界超級電腦500強內中國有超過200台 (美國第二) 、中國人造太陽溫度達到了1.5億攝氏度是太陽中心溫度的10倍、風力發電裝機容量突破3億千瓦、汽車產銷量突破2600萬輛、中國是全球唯一擁有100%聯合國工業體系產業分類的國家 (美國擁有94%左右) 、中國工業產出值為5.53兆美元(美國為3.55兆美元) 、中國農業產出值為9780億美元、世界最大10個機場都在中國、世界最大10港口有7個在中國…。

這些成就，是以基督教的安格魯-薩克遜民族至上思想為中心的西方所難以接受的，認為中國就是挑戰。果不其然，近來西方主流輿論都掀起了一波妖魔化中國的攻勢，美英澳三國的新印太安全聯盟「AUKUS」和美日澳印「四方安全對話」的矛頭，明顯指向中國。其後，無論是受指使為先行馬前卒，或自作主張，加拿大總理杜魯道於2021年12月25日聲稱，中國正在玩弄西方國家，非常聰明地利用經濟利益讓西方民主國家互相競爭，他喊話抱團對抗中國，新一輪的十字軍東征號令於焉開始。殊不知與史上其他大國不同，中國無意於霸權，但也已立於不敗之地。

西方各國出於自身利益的考量，是否跟進尚未可知。十字軍從西元1095到1187前後幾達一個世紀有4次具規模的東征，以及1212年最後一次由5萬貧窮孩子為主力的所謂兒童十字軍東征。十字軍東征對全球影響巨大，基本上建立了西方在世界上的領導他國、奴役弱國的權威，諷刺的是，該兒童十字軍還沒上陣就全軍覆滅了。

如今大國的領導人比古代的要明智理性得多，2021年11月16日中、美兩國領導人舉行視頻會晤時，美國總統拜登表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。拜登說他贊同習近平主席所講美中關係只能搞好，不能搞砸。並稱「我願明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持台獨，美方願同中方相互尊重、和平共處，以建設性方式妥處分歧。」

中美對抗多年兩敗俱傷，最近兩國元首峰會，都強調以和為貴，杜魯道提出的十字軍東征，除了是幻想，還能是什麼？（作者為航太工程師）