今天是中華民國111年元旦，回首110年，台灣人民和各行各業普遍受新冠疫情的影響，而產生經濟和營運上的重大衝擊，更曾經因為政府購買疫苗政策的反反覆覆而無所適從，所幸在全體醫護人員全面的防堵之下，以及全國民眾高度自覺的自我紀律管理，疫情才緩和下來，比起歐美國家而言，這是不幸中的大幸。

然而，去年蔡政府的決策治理模式，也令人多所詬病。從開放萊豬，再到把四大公投操作成抗中保台和政黨對決，以及將總預算案和地制法修正案逕付二讀的程序不正義和輕率的結果，在在顯示出主政者所想的只是權力的掌控，而民之所向和民之所欲，和與社會溝通對話工程，根本是務虛不務實，還敢自稱有政府，會做事。

眼前，物價高度通膨的民生問題，無法再回到過去，台鐵一再出包的交通治理改革，也如鏡花水月般的虛晃一招，何時能公司化，都不見蘇內閣給予台灣人民明確的答案，再加上日本核食即將叩關，而元旦過後，又適逢1月9日是台中市第二選區立委補選和台北市中正萬華選區罷昶的投票日，註定朝野對決的態勢，只會更加的衝突擴大化，以及111年11月是六都和地方縣市長及議員的選舉月。因此，元旦過後，朝野之間勢必展開高度動員和呈現劍拔弩張的對立關係，內部民主真諦的價值必然會受到衝擊。兩岸關係目前已是冰點，台海風起雲湧，充滿了不確定的隱憂。

主政者更應事事以人民為念，而不是把操作芒果乾當作是選舉的萬靈丹，害苦了台灣人民渴望和平的心聲。期盼蔡政府不要像去年的暴虎馮河，能重視與人民的溝通，多關懷社會底層和弱勢族群的需求。決策過程，不要再充滿政治權謀和抄近路。如此，111年還是會讓台灣民眾有著美好的期待。

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