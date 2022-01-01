2022新的一年，蔡總統元旦談話中，強調軍事絕非解決兩岸分歧選項，提醒北京當局不要誤判情勢；對照她去年元旦所稱會在機會適當、不設政治前提下，能和中國繼續展開一個有意義的交流，顯然兩岸情勢如逆水行舟愈發嚴峻。

回顧蔡英文從2016年執政後，不論國慶演說、元旦談話，對兩岸關係可說硬中有軟，剛就任時呼籲對岸展開良性對話，2017年國慶演說則希望尋求兩岸互動新模式，但隨後2018年國慶在美中貿易戰背景下，蔡的說法改趨強硬，兩岸關係從膠著漸趨冷凍。

2019年蔡恢復元旦談話，措詞強硬的提出四個必須，三道防護網，翌年更呼籲全體國人團結一致，共同面對外部威脅，批評對岸利用九二共識，掏空中華民國。去年元旦，她態度轉緩和說，只要北京當局有心化解對立，願意改善兩岸關係。

蔡去年談話改變，背景與當時美國總統川普敗選有關，面對拜登執政後的不確定性，蔡選擇與對岸緩和態度，但隨著拜登對中國態度日趨明確，美聯手日、韓等國建立軍事防線，讓蔡政府再度揚起親美抗中大旗，無論對內四大公投及外交政策，使得兩岸關係更加嚴峻，對話和交流淪為空談。

去年共機擾台逼近千次大關，部分是因應各國在南海不斷演訓，但已造成空軍疲於奔命，甚至憂心「第一擊」的風險，不難看出蔡總統2022談話提醒北京當局，不要誤判情勢，特別提出更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張用意。

蔡英文說，軍事衝突將衝擊經濟穩定，強調各自努力照顧好人民的生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍，以和平方式共同面對問題、尋求解方。換言之，親美抗中並非台灣正確選擇，兩岸和平才該是共識。