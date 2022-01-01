蔡英文總統元旦發表「2022新年談話」，將「堅守國家主權」列為今年執政的四大主軸之一，這個喊得震天價響的政治口號卻暴露出，在民進黨執政下，中華民國國家主權正加速流失，甩鍋中共打壓不足掩飾其捍衛主權的無能與怠惰。

申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）是台灣最重要的對外關係行動，蔡英文在談話中也強調將爭取CPTPP會員國支持台灣加入。但民進黨政府於9月倉促提出申請案時卻自我矮化，主動放棄主權國家地位，以不具主權意涵的「台澎金馬個別關稅領域」名義申請，也成為堅守國家主權的最大諷刺。

民進黨再度執政已有8個邦交國斷絕外交關係，外交部長吳釗燮任內6國斷交，更是單一部長的空前紀錄，但民進黨與吳釗燮不須擔負任何政治責任。更離譜的是，美國蘭德公司分析師格羅斯曼主張台灣應單方面主動與剩餘邦交國斷交，強化自身實力以長遠對抗中國，在台灣引起熱議，似乎道出了部分民進黨人士的心聲。殊不知，邦交國的減少代表了台灣國際地位及國際人格衰退，零邦交國等同台灣淪為迄今沒有國家承認的索馬利蘭。

吳釗燮面對立法委員質詢時表示，以台灣所處的戰略環境，邦交國是一塊，但更重要的是去爭取理念相近的國家，包括日本、美國、歐洲等。但美國對台灣「堅若磐石」的支持終究無法突破「一中」緊箍咒，拜登總統數度即席評論曾帶給台灣無限想像空間，以為美國一中政策有所鬆動，但都被立刻澄清。

美國國務院內部文件白紙黑字明確陳述，美國「不承認台灣是個主權國家」，拜登的「不鼓勵」台灣獨立，白宮國安會印太政策總監坎貝爾的「不支持」台獨，都已清楚畫出一條紅線，即使台灣自願在第一線擔任美國抗中代理人，仍然無法超越。

除了堅守國家主權，蔡英文也強調「持續走向世界」，將持續推動新南向政策，深化跟新南向國家的合作交流，也希望台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）對話更加深入，為將來的「自由貿易協定」（FTA）打好基礎。其實這些都是老生常談，益發凸顯了民進黨執政下對外關係的貧瘠。

新南向政策執行多年，對東協出口始終未見起色，已有難以為繼之感，而由中共主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）於1日正式生效，台灣將面對更嚴峻挑戰。如再考慮加入CPTPP前途未卜，美台FTA在台灣開放萊豬進口後，仍難以啟動等諸多因素，民進黨在參與區域經濟整合及深化美台實質關係都繳了白卷。

總統的元旦談話揭櫫未來1年施政方針，理論上是凝聚國人共識與支持的重要政策演說，但談話中不見具體行動方案、政策目標路線圖與時間表。媒體卻注意到這是蔡英文第一次全文沒有提到「中華民國」的元旦談話，在隱晦、不認同中華民國前提之下，要如何堅守國家主權，開展對外關係，及改善兩岸關係？

台北市長柯文哲第一時間以「這不是廢話嗎？」回應蔡英文呼籲北京軍事不是解決兩岸分歧的方式；其實，這也是多數人對總統元旦談話的普遍認知。（作者為資深媒體人）