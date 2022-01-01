編者按： 今年早些時候，一個負責為川普政治運動提供資金的核心組織「第一政策」（America First Policies）被出售。近幾年，這些親川普的新舊組織一直暗渡陳倉，於是，多年來，為川普的政治運動提供高達數百萬美元的資金來源和去向，又被蒙上了一層黑紗。

核心提要：

1. 今年早些時候，為川普政治運動提供資金的核心組織「美國第一政策」通過私人交易被出售。近年來，一些親川普的新組織崛起，舊組織被洗牌，這意味著黑錢更難追蹤，且在川普可能參選前，這些組織就「改頭換面」以重新分配資源。

2. 這些親川普「黑錢」機器雖收到巨額撥款，但在幾年內都未提交稅務報告。通過改名，這些組織逃脫國稅局審查、擺脫媒體負面信息。例如，「美國願景動員」的創始人曾發表反同性戀的偏執言論，幾年前該組織改名為Million Voices Inc。

3. 美國政治選舉一直是件燒錢的事，2020年總統及國會選舉共花費了近140億美元，比2016年高出一倍多。儘管每屆總統候選人都會向選民承諾改革審查系統，但為確保選民能及時、全面瞭解候選人信息，花錢在所難免。在美國，錢和政治似乎無法分離，「私人捐款」受法律認可，2010年最高法院還作出募捐金額「無上限」的裁決。

4. 很多專家提出，如果金錢選舉是本質，至少應加強信息披露， 但《披露法案》 遲遲未能通過，反而出現了許多秘密捐款行為，2016年大選中，秘密資金佔了競選中政治廣告支出的三分之二。且由於追蹤難的問題，親川普「黑錢」機器的披露可能要到2022年11月中期選舉之後，容易被人遺忘。

親川普的舊組織被洗牌，意味著黑錢更難追蹤

根據美國公共誠信中心披露的國稅局記錄，負責為川普政治運動提供資金的核心組織「美國第一政策」（America First Policies）被出售，並於今年10月份已申請改名為「美國第一工程組織」（America First Works）。

「美國第一政策」是由川普的一些高級政府官員於2017年共同創立的。隨後，另一個名為「美國第一行動」的姊妹組織也相繼成立，這兩個超級政治行動委員會聯繫非常緊密，它們共享辦公場所，甚至共享員工。

「美國第一工程」的發言人告訴《每日野獸》，其實「美國第一政策」並不僅僅是改名，實則已在今年早些時候通過私人交易被賣給了「美國第一工程」。這位發言人拒絕透露出售的價格，並稱新歸入的組織是一個和之前完全不同的組織，「美國第一政策」完全被洗牌，將處於全新的所有權之下。

此外，今年8月，《每日野獸》也曾報導，稱「美國第一行動」組織也在逐步退出舞台，將其資源投向新的名為「讓美國再次偉大行動」（Make America Great Again Action）的超級政治行動委員會。

上個月，CNBC報導稱，「美國第一工程」已與AFPI聯手（AFPI曾支持川普對社交媒體公司提起訴訟）。

這些親川普的新舊組織之間似乎存在著千絲萬縷的聯繫，近年來，一些新的親川普組織正在崛起，並幾乎已完全取代了原本的舊組織。 這次「美國第一政策」被「美國第一工程」收購，「美國第一行動」被「讓美國再次偉大行動」洗牌，便是例子。

這些原與川普密切相關的龐大「黑錢」機器似乎已經完全改頭換面，或者說，在新的機構名頭下，原機構的資金來源和去向將更加難以追蹤。同時，這次出售、洗牌也表明，在2022年中期選舉以及川普可能在2024年參選之前，這些錯綜複雜的親川普「黑錢」機器或許正抓緊時間重新洗牌以分配資源。

聖母大學的專家勞埃德•梅爾(Lloyd Mayer)認為這些不透明的舉動是「令人不安的」，稱它們打擊了美國聯邦陽光法的核心。

「無論你對所謂的『黑錢』有什麼看法，這些機構及其變動正進一步掩蓋其資金流動史。」梅爾說。

「黑錢」機器的巨額撥款如何逃脫國稅局審查

根據公共誠信中心從機構稅務報告中獲得的數據，光「美國第一政策」去年發放的撥款就高達數百萬美元。這些撥款的去向大多與壓制選民的活動有關，其中一個是為了打擊同性戀者言論。

這還是明面上的金額，一些組織似乎在幾年內都沒有提交稅務報告了。

華盛頓政府監督機構的羅伯特•馬奎爾(Robert Maguire)說，「仔細看這些文件就會發現，像親川普組織這樣的政治機器非常狡猾，能夠把自己從公眾視野中屏蔽掉。」

以其中一個撥款接受者「美國願景動員」（Vision America Mobilized）為例。根據「美國第一政策」的報稅文件，該組織去年從「美國第一政策」獲得了50萬美元的撥款。儘管報稅文件中的確有這筆捐款記錄，但在美國國稅局的數據庫中並沒有出現「美國願景動員」的組織名字，究其原因，竟是該組織在幾年前就改名為了Million Voices Inc。

此外，該組織（原名「美國願景動員」）的公共數據庫顯示，這個親川普組織自2016年以來似乎就沒有向國稅局提交過任何稅務文件。

對此，梅爾解釋說，這些組織有時會改變名稱，以擺脫一些媒體的負面信息。 根據以往報導顯示，「美國願景動員」確實有一段黑歷史。其創始人里克•斯卡伯勒(Rick Scarborough)曾發表過反同性戀的偏執言論，2013年，他還試圖對同性戀群體提起集體訴訟，2015年，他還曾威脅說，如果最高法院將同性戀婚姻合法化，他將自燃（但其實他並沒這麼做）以表示抗議。

值得注意的是，斯卡伯勒還是另一家親川普組織Million Voices的董事，該組織自2018年以來一直沒有向國稅局提交納稅申報。

在美國，如果一個團體三年沒有報稅，美國國稅局就會自動取消其納稅資格。

「我不知道為什麼這些組織沒有被撤銷，」梅爾說，「多年來，美國國稅局根據法規已經撤銷了數十萬個組織，唯一的猜測是，國稅局現如今因資源不足已不堪重負，再加上去年進行了大批量的新冠救濟，這也耽誤了國稅局在這項任務上的進度。」

馬奎爾說：「國稅局在跟蹤這些本應報稅的組織方面本就非常糟糕，其實只要他們採取切實行動，就會發現其中的違規行為；但一旦他們真正找上門時，這些組織往往又會指責國稅局在實施某種政治迫害，所以國稅局情願對這種活動避而遠之。」

據《每日野獸》報導，「美國第一政策」去年還曾向一個名為Be Counted的組織撥款200萬美元，以支持其進行壓制選民活動，該組織甚至還被一份內部文件揭露其進行過羞辱選民的活動，即使有這樣的不堪記錄，但Be Counted的名號幾乎沒有出現過在任何媒體上。根據其2019年的提交給國稅局的文件，該組織似乎與共和黨州長有某種關係。Be Counted在2019年改名成了Be Registered LLC。

在美國，政治所到之處，金錢必將跟隨

這些親川普組織不斷改名、合併的行為，以及那些來路不明、去向不明的金錢實則也透露了美國金錢選舉的本質。美國政治選舉一直是一件燒錢的事，據BBC報導，2020年總統及國會選舉總共花費了近140億美元，比2016年高出一倍多。

金錢及其潛在的腐敗影響可以說是美國政治一直被詬病的核心，幾乎每一屆總統候選人都會在競選演講時向選民承諾，他們將努力改革那些由於國會、最高法院等機構的不作為而被破壞的審查系統。 例如希拉蕊•柯林頓就曾呼籲競選資金改革，當然，這篇文章的主角川普也曾指責他的共和黨對手們對其主要捐助者唯命是從。

金錢與政治媾和的問題受到普遍批判，甚至連自詡為民主社會主義者的伯尼•桑德斯都對此表示贊同，桑德斯一直樂此不疲地在抨擊富人和企業捐贈者對美國政治造成的腐敗影響。

那麼，在美國，錢能和政治分開嗎？

答案肯定是不能。 就美國政治的核心而言，美國民主選舉是候選人之間人格和思想的較量，而讓選民瞭解候選人的唯一途徑， 就是確保候選人的信息能夠被他們及時、全面地知曉。 這一過程，無論是支付廣告費、建立和運行網站、僱用工作人員，還是舉行集會或媒體活動， 花錢是在所難免的，只不過是多少的問題。 地方公職的競選活動往往可以以低廉的價格進行，但對於大型選舉活動，受眾面廣，花錢自然也就更多。

為此，許多提倡競選資金改革的倡導者們曾提出用「公共資助」代替「私人捐款」這一解決辦法，但即使在目前有公共資助的城市和州，大多數也是基於「配套資金」（「配套資金」首先就要求候選人通過籌集最低數額的資金以證明公共資助機構的可行性）。而且，國會的公共資金提案也沒有完全禁止「私人捐款」。可以說，「私人捐款」在美國是普遍受到法律認可的。

「能不能把錢從政治中分離出來」，這其實是美國在競選資金問題上的根本分歧。 最高法院甚至在2010年的「聯合公民（Citizens United）訴聯邦選舉委員會」一案中作出這一裁決：競選捐款是受第一修正案保護的一種政治言論形式，並把將這種保護擴大到了公司和工會，允許二者「無上限」的政治捐款。

這項裁決無可爭議地允許了企業和其他組織團體利用金錢來影響美國的政治選舉， 而且比以前更加自由，捐款數額「無上限」。至此，潘多拉的寶盒被打開，許多企業、組織花費數百萬甚至數十億美元來影響選舉成為常事。

即使這項裁決收到多方批評，但此後，最高法院還以其他方式放寬了競選資金的限制。2014年，最高法院甚至取消了富人捐贈者（個人）向候選人和超級委員會捐款總額的限制。

「在我們的民主制度中，沒有什麼權利比參與推選我們的政治領導人的權利更基本，」最高法院的首席大法官約翰•羅伯茨在當年的裁決中寫道，「我們已經明確表示，國會不得僅僅為了減少政治中的募捐資金而對捐款進行監管，也不得為了提高其他人的相對影響力而限制一些人的政治參與。 」

回到原點，其實即使最高法院對政治募捐行為進行限制，甚至禁止，金錢對於美國政治選舉的影響依然是無法完全抹去的。 畢竟，在2010年最高法院做出「無上限」募捐金額的裁決之前，那些富有的公司早就享有很多自由度了。

如果金錢選舉是本質，至少要做到信息公開

很多專家提出，如果無法推翻政治競選募捐制度，則至少應該加強信息披露，這樣至少選民會清楚他們在電視上看到的關於競選人的廣告是由哪些個人和組織支付的。

國會之前曾表露自己過去沒有能力召集足夠的選票以通過信息披露的決定，最高法院也明確表示，它沒有能力限制國會去要求相關組織披露捐助者的能力，所以《披露法案》（該法案將加強競選資金來源的透明度）遲遲未能通過。

在2010年最高法院放開捐款上限後，善治團體的一大擔憂是，富有的捐贈者、公司和工會不僅能夠花費無限的資金，而且他們會試圖秘密進行（前文提到的那些不斷更名以掩蓋行蹤的親川普組織就是例子），因為美國至今還並未要求相關組織披露捐贈者和資金去向的信息。

在總統選舉層面上，兩黨中還出現了許多超級富有的捐助者直接向候選人的超級政治行動委員會捐款的秘密行為，這些捐助者通常會通過與這些委員會捆綁在一起以掩蓋行蹤。根據彭博新聞社援引的一項分析，在2016年美國大選中，這些秘密資金就佔據了競選中政治廣告支出的三分之二。

當然，回到這些親川普的組織上來，這些親川普的「黑錢」機器從來都不容易追蹤。但隨著川普的下台，他們的蹤跡似乎更加模糊了。由於國稅局的申報期限，選民可能要到2022年11月中期選舉後才知道這些組織到底在做些什麼。

專家梅爾補充說：「時間很重要，信息被披露的時間間隔越長，它在公眾心中的地位就越低。 而且，這些組織慣於掩蓋自己的身份，這些行為只會使得這些本該被披露的信息只會變得更讓人容易遺忘。或者說，即使這些信息能在2022年準確而準時地出來，它們可能仍然不會成為新聞。」

（本文來源：鳳凰網《風向》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※