過了幾天，我到行政院晉見瞿韶華祕書長，是一位溫文但積極的長者。瞿先生說，已電話通知科學園區、省府交通處及教育廳，可直接前往新竹科學園區及中興新村協調辦理。我回報唐院長後，接著就安排赴中興新村。

從那時起，中科院的子弟，就可到新竹科學園區的雙語實驗中學就讀。我的父親朱浩懷先生，就在社會處工作，有一友人何兆豐先生，是政風處的視導，因工作上的關係，何先生常在各廳、處走動。我先電話告訴何先生這兩件事，請先到交通處及教育廳，找到承辦人作初步的瞭解協調，然後就直接赴中興新村的交通處和教育廳，拜見兩位承辦先生。

交通處的先生說，這條四線公路，會馬上設計，但施工可能要到明年，因為今年編訂預算的時間已過，要到明年了。我問要多少預算，答稱全長約22公里，計約新台幣22億。再去教育廳，承辦先生說，沒有問題，可以在佳安村增設一所國民中學，但有一前提是，佳安村應提供3公頃（約3甲） 土地，政府才能徵購土地建設國中。

我回院後面報唐君鉑院長，唐院長聽後，打個電話請主計室主任前來，詢問先墊借22億給省交通處蓋四線道公路，明年請其編列預算歸還可以嗎？主任答稱沒問題。於是中科院即先借22億給省交通處，這條四線道，很快就開工修建，一直用到今天。

唐院長又望了望我，意思是那佳安村的3公頃土地呢？我也沒有一定的把握，表示會續辦後辭出。在民國34年國民政府光後台灣時，台灣省各縣也派了縣長並成立了縣議會，桃園縣議會的議長即居住住安村的李蓋日先生。石門水庫興建時，李蓋日先生也曾幫助解決不少有關土地的問題，這些是我從石門水庫興建的資料看到的故事。

李蓋日先生的寓所，就在石門活魚餐廳後不遠處。一天下班後，我一人步行到李先生住所，寒暄後即表明想在佳安村興建一所國民中學事。目前省教育廳方面都沒有問題了，就差3公頃的土地需要解決，想請李先生指點協助。李先生聽後非常高興說，他早有興建國中的意思，是省方認為已有龍潭國中而不同意，若省方同意了，他在石門國小斜對面，就有3公頃的土地可以提供。

真是得來全不費功夫耶。於是省教育廳很快就徵購了李先生3公頃土地，規畫興建了現在的石門國中。因為中科院不少同仁子弟已在龍潭國中就學，對龍潭國中張自銘校長都相當敬重，我乃請求教育廳將來石門國中建成後，要把張校長調任為石門國中校長，同時校舍的建築中，要有一幢校長官舍。

1981年01月01日孫運璿夫婦參加元旦升旗典禮（中央社攝）

安居才能樂業，這道理不需解釋，辦了就是。張校長從龍潭國中到石門國中後，全力規畫充實石門國中，他能令人敬重，不是沒有原因。校門左側，有孔子像，右側有經國亭；教室大樓取名為忠孝、仁愛、信義、和平、莊敬、弘道等，好像已代表了中科院，向創院先賢蔣介石、蔣經國父子，既維護中華文化傳統，又勇於接納歐西科技文明的德行致上最高敬禮。

民國76年8月1日，我到院部辦妥了離職手續，再開車回到石園宿舍，收拾用品後離開。他從石園大門向警衛揮手出來，左側石管局的如茵草地上，有他和美女同事們，曾無數次躺在草地上夜談嬉笑的餘音。到了市場附近，那石門活魚飲宴的起源地，也有數不清次數的聚會後，步向石門水庫大霸的冶遊歡樂。逸光幼稚園幾個大字，是那麼熟悉；石門國小和石門國中，都已有點規模。龍潭地區的士紳君子，李蓋日、游日正、羅濟巧諸先生，都沒有時間耑程前往拜別。

開著汽車，循龍潭、中壢路線，這是孫運璿院長一句話就修好的四線道路；再上一號高速公路回到台北。再見了，佳安村。

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員，本文為龍潭區佳安里里長羅濟巧訪談朱偉岳之紀錄）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】