美、歐所發布的經濟數字多數都有經季節調整（seasonally adjusted），而我國所發布的資料，幾乎都未經季節調整，即使若干部會有附上季調後的數字，也僅供參考，聊備一格而已。新聞發布一概仍以「未經季調」的原始數字為主。日前政府發布失業率時，就碰上一件趣事。

這件趣事是，依主計總處調查，2021年11月「未經季調」的失業率3.66％，創了近21年同月最低，然而對照當前處境，實在沒有好到能創21年同月新低的條件，反觀「季調」後的數字3.71％，只創了近三年同月最低。相較之下，季調後的數字較為合理，但由於迄今政府統計發布仍以原始「未經季調」的數據為主，季調數據終究是配角，因此多數報導皆稱台灣失業率創了21年來的同月新低。

多數人可能會好奇，數據的高低不就是反映經濟情勢的好壞，何須季節調整？這話聽似有理，但想想，人類社會裡的經濟活動，季節因素無所不在，美歐的耶誕節、回教的齋戒月、我們的畢業季、春節、秋節、鬼月都是季節因素，這些季節因素也都會影響買賣、訂單、生產、求職等經濟活動。如此一來，這些數字到底是反映了景氣，還是節氣？

例如，每年8月失業率升高，這並非失業變嚴重了，而是十多萬畢業學子進入尋職行列所致。每年十月以後出口規模上揚，這是受惠於美、歐感恩節、耶誕節買氣，是季節因素使然，而不能解讀為景氣擴張。再如農曆7月（落在國曆8 、9月）不少人忌諱結婚、買房、買車，是以結婚、買房、買車疲弱，自然也是受季節因素的影響，和景氣一點關係也沒有。

因此，如果只看原始數字，也就是「未經季調」的數字，在紛雜的季節因素干擾下，可能會讓我們誤判情勢，尤其月資料若拿來和前一個月比較，那誤會就更大了。至於拿來和上年同月比較，雖可排除耶誕節、感恩節等節期因素，但仍有若干年節因素難以全然消除，因此美、歐所發布的經濟數據多數皆經季節調整，不僅是月與月比較要看季調後的數字，甚至與上年同月比較，有時候也得看季調後的數字。

例如美國、歐盟所公布就業統計，不論是失業率、勞參率或就業人數皆是經過季調的，美國商務部公布的商品貿易、服務貿易統計也是經季調的。歐元區每季所公布的儲蓄率、投資率同樣也是經季調的，另外每季公布的財政赤字占GDP比率也一樣是經季節調整後的數字。此外，美、歐所有數據和前一個月比較，其月增率及季增率必經季調。總的來說，季節調整的思維已內化在美、歐的月資料、季資料了。

反觀我們政府公布的數字，有些部門雖會附上季調資料，但全數仍以原始「未經季調」的數字為主，例如工業生產、外銷訂單、批發零售、海關出口、儲蓄率、投資率、失業率、就業人數、M1B、M2及全體貨幣機構放款與投資等等，新聞稿或發言人所強調的全是未經季調的數字，季調數字如果有編的話，也只是偶爾拿來說明、解釋一下而已，全然是配角的地位。

今天各部會公布的指標裡，只有國發會的景氣燈號所採計的九項指標已引入季調的概念，除無法季調的兩項，其餘如工業生產、海關出口、M1B等七項的年增率悉數經過季節調整。景氣燈號顧名思義就是要反映景氣的變化，而非季節的變化，因此季調的概念行之久矣，這一點值得其他部會學習。

回想1990年代，政府不願以季調後的數據做為發布的主體，主要是考量我國的季節因素不同於美、歐，不少是落在農曆年節，極難調整，譬如春節有時落在1月，有時落在2月，端午、中秋、鬼月每年落的月份也未必一樣，這對於季節調整是一大挑戰。然而，20多年過去了，如今季調計量模型也已由X11-ARIMA更新至X13-ARIMA，只要相關參數審慎設定，農曆年節因素已可克服，讓季調數字從配角轉為主角，此其時矣。

過去，政府部門不論是變更統計發布時間、修改統計定義或廢除行之已久的統計，最常說的一句話是：「為了和國際接軌」，和國際接軌確有必要，然而，和昔日這些接軌國際的例子相比，確立「季節調整統計」在經濟數據中的主角地位，是更加重要的，實非昔日這些接軌國際者所能比擬於萬一。

我們認為，政府統計應進行一場「季節調整革命」，如此才能改變長期以來季調數字「猶抱琵琶半遮面」的處境，隨著季調數字更精準的協助，政府施政才不致誤判。蘇內閣常能見微知著，開創新局，自應視此事為大事、急事，並列為未來一年的施政重點才是。