「疾風知勁草，板蕩識誠臣」，是說和平安定時期很難分辨出一個人的忠奸善惡，只有遭逢艱難時刻才能顯露出一個人的信念與氣節。

國民黨籍備役少將于北辰在2021年最後一天宣告退出國民黨，並稱「2022走自己的路，做自己正確的判斷。」綜觀于北辰昔日言論，跟正藍軍是有距離，他自詡是國民黨裡的烏鴉，講話不中聽，所以他要拋開包袱，讓雙方都爽快。

想要幹什麼當然會找理由，于北辰脫黨理由之一是在其收到網路攻擊時黨內無人相救。革命烈士赴湯蹈火、冒死犯難，身為軍人抗壓力何以如此之低？

其二，他說民進黨已經沒人在喊｢台獨｣，國民黨卻不敢喊｢反中｣。于將軍錯矣！這就是你不認真的地方，民進黨明著不說台獨，暗地裡做了多少？課綱去中國化到何種程度你不知道嗎？如果連東西漢、南北宋、東西晉非同時期的中國歷史都搞不懂，怎麼當上將軍的？況且脫黨之後馬上去挺中二補選民進黨提名的林靜儀，這就是大是大非？

顏寬恒痛批于說，「就為了3000元通告費｣，或許顏講得比較直白，但也不無可能，如果為了通告費可以放棄原則、改變立場，那也是他的選擇，這樣例子太多了。現在于將軍無牽無掛，就祝福他吧！

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