在2021年的最後一天，我國防部「即時軍事動態」公布12月31日共機1架運8技偵機、2架殲16機，在白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。而前兩（29、30）日，大陸國台辦與國防部發言人馬曉光及譚克非大校，先後直言明年台海局勢會進一步複雜嚴峻。台灣當局應正視中共與俄羅斯建立軍方協訓的發展趨勢，評估造成區域安全失衡的可能性。

從近年，共機在我台灣周邊空域活動、警巡、聯合火力打擊等演訓，逐次提升機群數量、機型與打擊力度，均不外乎，首要應對美軍機艦，從航母戰鬥群到以日本為主導美英法澳等國在日本沖繩以南、西太平洋、菲律賓、南海（南沙群島）等海域，進行大型海空聯合演習。

其次，威懾台灣接待外國官方訪問團，擴展外交空間。另原本直接針對「台灣獨立」言論，已逐漸轉為遏制美、日等軍事同盟勢力支持「獨台」，挾「台灣」挑戰大陸「一中原則」與所謂「和平統一」原則。上述，將成為共軍在今年度演習的想定腳本。

再其次，近期台灣國防部公布，2021年共機侵擾台灣防空識別區約950次，遠高於2020年約380次多；共軍國防部發言人稱「只多不少」、亞太地區不容個別（直指美日）國家散布迷霧硝煙、以鄰為壑為敵。

隨著，今（2022）年中國共產黨第20屆全國代表大會、習近平展開第三任期、反台獨反外國勢力介入台灣問題、解放軍強軍夢、軍事後勤改革加快軍事物流、中共航天發展；英國雙航母與美、日雙航母、澳法德等，齊聚南海、西太平洋藉「航行自由」支持台灣；日本假「台灣有事，就是日本有事」支持台灣，其實背後意圖實乃向大陸宣示「釣魚台是日本主權」；台灣有事論者「大陸武統台灣後，接續可能就是解決與他國爭議」。

另外，台灣今年將舉行地方九合一選舉，大陸軍機侵擾台灣「防空識別區」，民進黨勢必再行「抗中保台」策略，更加大、加深大陸武統台灣等難度，升高兩岸軍事緊張態勢。

最後，今年1月初，中央軍委主席習近平簽署解放軍「開訓動員令」後，中共陸軍將加強與俄羅斯進行跨國聯合、機動跨區、陸空聯合、兩棲渡海登陸與反登陸等演習；海軍將持續加強反潛、防空、制海與海空聯合火力打擊，頻密地以航母戰鬥群的遠海長訓；空軍以「聯合火力打擊」等演訓，重點置在防禦美英日等航母戰鬥群為主；至於火箭軍以提升「多重部隊快速打擊、轉場、對海對地突擊，重創對手」為主。

至於武器研發方面，則至重點在戰略金三角─戰略型核攻擊潛艦，彈道飛彈潛艦，具絕氣系統之傳統潛艦、戰略轟炸機、具對海、對空、對地之各型巡弋飛彈與彈道飛彈；具電磁彈射型國產航母，持續研發核動力航母；組建大型驅逐艦、兩棲攻擊艦、遠洋綜合補給艦等。各區將持續頻密進行年度性各軍兵種演訓與實彈射擊及武器測評，而醫療防疫（新冠狀病毒）部隊（或單位）也將成為演訓中不可或缺的角色。

中共2016年軍改後，觀察新設立「軍委後勤保障部」、「後勤保障部隊」等作為，「軍事後勤」支援軍事作戰，攸關戰鬥的效能與持續力度。去年11月中共中央軍委主席習近平下達「著力建設打仗後勤、加快建設軍事物流」指示，意喻解放軍已充分了解與學習到美軍成功在兩次波灣戰爭中，快速後勤補給、支援作戰速度重要性，並凸顯孫子兵法中「三軍未發，糧草先行」的道理。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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