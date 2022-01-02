于北辰將軍退出國民黨，讓人遺憾；回想侯友宜曾多次被民進黨拉攏，不為所動，背後原因值得于將軍三思。

侯友宜在三一九槍擊案時擔任刑事局長，這是他在深藍民眾心中的原罪；之後升任警政署長，外界多認為侯友宜是「民進黨的人」。2008年政黨輪替後，51歲的侯友宜升無可升，平調警大校長。

當時侯友宜早已是「警察鐵漢」的代名詞，民進黨千方百計的拉攏侯友宜選2010，蔡英文誇侯友宜是「強棒中的強棒」……照理說，侯友宜加入民進黨是順理成章，但他卻予以婉拒，選擇去新北當朱立倫的副市長。

民進黨挖侯友宜之心始終不死，2016政黨輪替前夕，又以「海巡署長」的職位延攬侯友宜；如果侯友宜是為自己權力打算，早就可以加入民進黨，不僅2010年就有可能是一方諸侯，如今當到閣揆，也不在話下。

請于將軍三思，為什麼侯友宜始終不願意加入民進黨？筆者以為必然有一個原因，是一旦加入民進黨，就不能憑良心說話。民進黨是一個幫派性格的政黨，大哥昨天說萊豬有毒，大家都要反萊豬；大哥今天說萊豬很安全，大家又都要護航萊豬。

這樣的事，是侯友宜做不出來的，相信也是于將軍做不出來的。國民黨並不完美，但于將軍負氣出走，也著實是親痛仇快。上綠媒的節目，就要在民進黨的框框裡面講話，于將軍真的會更快樂嗎？讓人一嘆。

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