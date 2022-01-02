昨（1/1）日，總統府選以「堅韌台灣，立足世界，World as One」為主題，與5大醫事團體共同主辦2022年總統府元旦升旗典禮。或因天意安排，受邀準時前往總統府參加升旗典禮的台北市長柯文哲到場後，即由工作人員引導至戶外就定位，而未依慣例入府合影。結果，在柯文哲一人獨站40分鐘的孤影畫面裡，竟就巧與原本之元旦升旗主題對應為「堅韌柯P，立足府前，市長as One」！

從「堅韌台灣，立足世界，World as One」，倏轉為「堅韌柯P，立足府前，市長as One」，或恐是蔡英文總統策以5大醫事團體，力圖「加值」衛福部長陳時中更上一層樓時，所未料想到的「愛之適足以害之」的「觭角效應」（horn effect）。

去年11月上旬起，多個陳時中「無罩」把酒歡唱的影片，先後在網路上瘋傳。無論究竟合不合於防疫規定，那個「愛唱歌、有煙癮、很能喝」的陳時中，其在民眾心裡烙下的外顯「印象」，已與陳時中部長暨防疫指揮官「形影不離」。是以，儘管蔡英文精心企劃陳時中於元旦升旗典禮上領唱中華民國國歌，惟當唱到「一心一德，貫徹始終」的曲末歌詞時，身著醫師白袍，正經八百的領唱人陳時中，與「無罩」把酒歡唱的陳時中，在兩相殊異的形象間，其實存在著十分明顯的距離。再就「觭角效應」的偏差折射效果而言，穿白袍領唱國歌的陳時中，反誘發了世人想起那個「愛唱歌、有煙癮、很能喝」的陳時中！

至於在戶外就定位後，「一人獨站」40分鐘的柯文哲，除凸顯了「集三千寵愛於一身」的陳時中外，也「自帶燭光」地默默表彰了醫護人員們「燃燒自己，照亮別人」的精神！甫於子夜時分辦完跨年，再於清晨5點40分準時抵達總統府前的柯文哲，雖未穿白袍赴會，但眾人皆知，這位睡眠不足4小時的台北市長， 曾是台大醫院外科加護病房主任、創傷醫學部主任，且長期防制酒駕不遺餘力。

兩相對比之下，柯文哲雖未獲邀進入總統府內拍照，但他反因為「等待黎明」，而於破曉時刻成為「堅韌柯P，立足府前，市長as One」！相信如此之神來一筆，看在世人如秤的眼裡，必有其斤兩、高下之分。至於柯文哲於今日受訪時所說：「我當時只覺得奇怪，旁邊怎麼都沒有人站……，過去就算了」，更讓這位「一心一德，貫徹始終」的「堅韌柯P」，繼昨日天賜的「閱兵」儀式後，或將有機會再下一城！

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