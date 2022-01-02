跨年前夕，長榮海運員工一早被錢打醒，簡訊告知將拿到40個月的年終獎金。國內3家海運龍頭公司，包括長榮、萬海、陽明2021年獲利上看5000億元，好多人後悔沒能早入行、買錯股票。年初時，新冠疫情肆虐嚴重，誰能預測到年底時海運業利潤如此之高？

自2019年年底中國大陸官方公布第1個新冠肺炎病例以來已經2年了，病毒傳播力與死亡率都高，重創全世界，國際政經情勢丕變。剛開始時中國大陸疫情嚴重，中共官方祭出嚴格封城措施，建置集中管理治療的方艙醫院，迅速控制疫情，一有星星之火便火速壓制撲滅，以近日撲滅新起的西安疫情為例，大陸官方的快、嚴、準，可見一斑。

截至目前為止，全球已有約2.88億人確診，544萬人死亡；資源豐厚的美國與社會福利發達的北歐都傷亡慘重，顯與各國的民情、貧富差距、政府治理有關。死亡率最高的是南美人口大國祕魯與巴西，以及美國、東歐諸國等，每百萬人死亡數超過2500人，而中國大陸僅3人。在這一場病毒與人類的演化戰爭中，中華民族獲勝。

中國大陸這個世界工廠的生產力不受病毒干擾，全球貨物供需版圖大幅調整，海運作為大宗原物料與產品運送的大動脈成為重中之重，2021年跨太平洋的海運有高達3100萬個20英尺標準貨櫃（TEU），亞歐亞間則有2600萬，相對而言，跨大西洋僅有800萬個，可知亞洲是通有運無的樞紐之地，其中當然以中國為最大宗。而台灣的海運事業經多年經營，既有口碑，又占地緣之利，成為疫情中最欣欣向榮的產業。

然而海運的路徑與吞吐量並非江山底定，從此不變；可預見的是，當疫苗注射覆蓋率越來越高，新冠病毒流感化之後，各地的生產與供需將逐漸恢復，產品的競爭力將不只是原來的供應穩定充足為主，從今往後，產品的「碳足跡」將扮演越來越重的角色，因為，2021年底的聯合國氣候峰會COP26基本奠定了國際減碳大勢，蘋果、亞馬遜等跨國企業領頭的RE100聯盟將嚴格要求供應鏈中的產品逐年降低碳足跡，歐盟也將於2023年起進行碳關稅邊境調整，亞洲產品的碳足跡勢必有一番因應，分出新的高低上下。

此外，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）於2022年1月1日正式生效，亞洲各國間的貿易關稅也將調整，而，台灣並不在其中，出口競爭力將受衝擊。

總結而言，2021年兩岸在新冠防疫上都相當成功，是世界佼佼者，貨物製造與國際貿易都相對暢旺。可是，2022年起台灣將面臨新挑戰。1218公投塵埃落定，核能出局，風光發電一時上不來，地熱發電也不成氣候，無法當基載，台灣的發電勢必向化石能源倚重，2025年非核家園時台灣的碳足跡將高達95%以上，且RECP的關稅效應也逐漸發酵，全球供應鏈勢必調整，只怕到時別人歡樂台灣愁。

（作者為台灣社會責任公益減害研究發展協會執行長）