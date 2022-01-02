總統蔡英文元旦講話再次提及「鞏固社會安全體系」，且稱之為2022年執政四大主軸之一，與過去在2016、2020就職演說所強調補漏社會安全網的內容相比，悄悄刪除了防範兒少安全隨機殺人、思覺失調症傷人者、毒癮、家庭暴力等警政治安問題。梳理蔡總統的社會安全網做了多少？答案竟羞與人提。

蔡總統兩次就職演說時都慷慨陳詞：「我們不能把責任全部推給醫療部門或個別法官。司法和行政部門應該要檢討制度、優化制度，該修法的地方就應該要著手修正。」對照近期幾起重大「思覺失調症」傷人事件、超商店員遭刺殺、酒駕累犯頻傳撞死人，造成家庭悲劇等，民進黨完全執政後，有修過哪些社會安全相關法案嗎？想必因為難以啟齒，蔡總統就閉嘴不再提了。

2周前，一位陳姓退休老師在台北轉運站與京站之間的手扶梯摔傷，被救護車送往中興醫院進行髖關節手術，陳姓傷者連怎麼摔傷、怎麼到院都記不起來，兩單位互推皮球都指是發生在對方管轄區域，十多天連個慰問電話也沒有，經市議員介入關切，市府公共運輸處才出面處理。老百姓在乎的是公共場所是不是友善老人家的環境，或許只需要調整光線明亮度、手扶梯放慢速度，即可避免類似憾事重演，然而官員卻只想卸責、沒有同理心，無能體會聞聲救苦。

公投後，蔡總統搭乘專機前往花蓮，拜會慈濟基金會創辦人證嚴法師，感謝慈濟捐贈BNT疫苗。當年證嚴法師因不忍見「一灘血」，慈濟方能成其大，蔡總統若能秉持慈濟精神，不忍見「陳老師摔傷意外」重演，一枝草一點露，人民殷殷期盼的社會安全網，才有補破網的希望。