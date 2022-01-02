受邀參加元旦升旗典禮的台北市長柯文哲，依時抵達現場後即被工作人員引導至廣場前就定位。當時恰逢三軍儀隊出場操演，他孤伶伶站在該貴賓區塊觀看，被外界戲稱為「柯總統閱兵」。此一不尊重首都市長兼在野黨主席的儀節安排，總統府卻託言是因防疫措施考量，且府方並非是主辦單位。

首都市長應邀參加總統府的活動，未能得到如其他嘉賓先進入總統府的接待，這是總統府的傲慢與失禮。儘管平時在市政上，柯P早就得不到蔡總統像對陳其邁和林智堅般的眷顧，而他自己也對此事幽默以對，但天光未現，獨自佇立總統府前的這一幕，倒讓他增添了幾分「一個人的武林」之氣勢。

總統府發言人張惇涵雖對接待不周請柯市長見諒，但理由是今年總統府元旦升旗典禮「首次由5大醫事團體共同主辦」，而主辦單位加上領唱國歌的防疫英雄在總統府內準備的人數即已超過80位防疫人數上限。然而，自去年11月2日起，中央疫情指揮中心已取消集會活動人數室內80人及室外300人的上限。何況，室內若仍有80人的上限，室外何以就不受300人的限制？

柯P出身台大醫師，又是台北市防疫指揮官，此次升旗典禮既是由5大醫事團體主辦，他更應受到禮遇才是。然而，柯P竟被以防疫理由未能得到應有的貴賓接待，而總統府事後的說明又太敷衍搪塞，愈加顯示柯P是因總統府的雞腸鳥肚才會受到刻意冷落。試想，總統府內可待客的廳室不只一間，竟會連一位首都市長，且是在野黨黨主席的貴賓也容納不下嗎？

再者，這次元旦升旗典禮動員了軍方、學校和許多民間團體，5大醫事團體至多只有能力配合「協辦」，在總統府舉辦元旦及國慶日慶典活動時，主辦單位若真的不是中樞而是民間團體，只能印證蔡英文元旦文告的內容絲毫沒有紀念與慶祝中華民國開國紀念日的意涵。事實上，總統府每年對開國紀念日和國慶日均編有慶典活動布置的預算，難道這只是用來應個卯，擦拭「借殼上市」的殼而已？

元旦在《紀念日及節日實施辦法》中屬於應放假紀念的「中華民國開國紀念日」，且紀念方式為「中央及地方政府分別舉行紀念活動，各機關、團體、學校亦得分別舉行紀念活動」。因此，把給柯P「吃排頭」的安排推諉給「主辦單位」的5大醫事團體，其實要防的還是「政治疫」，但卻同時陷這些醫護團體於「不義」。

柯文哲也是在野黨主席，把他一人「晾」在貴賓區40分鐘，至少也應派一位陪同人員，這是總統府禮賓工作上的失職；而且，總統府事後僅由發言人出面說明，未見政務職的副祕書長或祕書長公開致歉，更顯現了掌權者對在野黨的睥睨與傲慢。

儘管柯P願意幽默忍辱，但身為最大在野黨主席的朱立倫，應聲援柯主席遭受到的無禮對待。否則，難道大家認同政壇已是蔡英文「一個人的武林」了嗎？

（作者為民主文教基金會董事長）