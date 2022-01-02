蔡英文總統的元旦文告「終於」隻字未提「中華民國」了，改以「台灣」兩字替代！根據總統府方面表示，元旦文告的初稿是由蔡英文自己寫擬，而理所當然最終定稿也由她裁決，在元旦升旗典禮之後，對著麥克風逐字唸出。

在一個國家、政府與歷史年份的「民國111年」的最初紀錄中，如今正式消失在總統最高權力位階的言語和文字裡的「中華民國」，究竟意味著蔡英文的性格思路出現何種結構性的「偏差」，或者「抉擇」？特別是蔡英文並沒有忽視「兩岸」，文告對於北京方面的喊話依舊篇幅吃重，稿中的定位與謀略盡顯出她陸委會出身的渾厚積澱。

只是，研究蔡英文的政治人物心理，都不會忽視去年「論文門」對於她去年執政造成的潛在影響。一個簡簡單單兩三下就可透明公開的博士學位與論文，最終竟然是由總統府方面各種充滿瑕疵、疑惑、盲點的「證據」，挾帶著司法、教育部會介入了「提起訴訟」與「列入機密」，採取權力覆蓋式的極端掩護。這些都鋪顯出蔡英文「政治心理」的微妙變化。

政治領袖的任期一旦來到連任的末段，往往會進入某一種「歷史定位」的自我思判！這既是一種政治理想的抽象追求，有時也往往成為脫離政治現實、劍走偏鋒的導火線。蔡英文的最大麻煩，確實在於「論文門」引發出某種本能的、長期的權力不安，原本遠離派系紛爭的她到了「權力晚年」，必須建構自己的防禦體系以力求捍衛，或者遮蔽。

政治權力的本質，除了放大，確實就是「遮蔽」。歷經2021年的新冠疫情洗禮與疫苗風波，蔡英文的聲望雖經跌宕，卻沒有太大傷損，主要也因為她走的是「遮蔽路線」，這讓她決心更為「遠離媒體、遠離大眾」！特別是總統府更加限制嚴格、管制突發問題的近身採訪，使得媒體記者幾乎無從靠近，更遑論提問、追問任何議題以獲取真實回應。

一邊豎立「輿論防火牆」，另一邊全力加強「網路社群的貼文擴散」，不得不說「網路總統」如今已經成為蔡英文的日常蹤跡與正式標籤。無論心態上甚至日常生活上，蔡英文如今確實遁入一種「網路形象訴求」為主導的韜晦或隱藏！

整個政府畢竟有幾十萬人負責巨大的部會與團隊運作，說來真正麻煩的唯有民進黨內部「派系勢力的崢嶸需要費心調節」；除此之外，身為「宅女、缺乏民間友人、對基層毫無興趣」的蔡英文，究其這1年多來的所言所思，幾乎完全沒有任何「放行郭董疫苗」之外值得「政治掛齒」的代表作，蔡英文唯一有興趣的，只有「策略性也實質的渴求、討好年輕族群的話題支持」！

這些都使得骨子裡壓根對「科技、經濟、文化、藝術」毫無真正興趣的蔡英文，人生價值最終只有傾心於「台灣」為主體的國際戰略、中美台關係，乃至兩岸大陸，成為她無論日以繼夜「運籌帷幄、細思極恐」乃至「任性放縱」的唯一領域！

特別是一旦她心目中認為兩岸進程「應當推進」，無論從政治戰略結構、思路意義、語法邏輯上，2022年終於來到某一個她在辦公桌上初擬時，一時靈機一動，認定「再也不提中華民國」的元旦文告時刻來到了！

就如同101大樓的跨年煙火，今年底的台灣地方大選，恰是蔡英文繼續「一手壓制國民黨勢力、另一手緊抓民進黨內部」的權力綻放時刻！但另方面卻也是她被「台灣本土的歷史定位」質問、同時被「論文門的陰魂不散」繼續追討的度日如年！蔡英文當然在權力現實上已經開始「倒數計時」，賴清德待在身邊隨時發動撕咬，捉襟見肘的她當然早就顧不得「中華民國」了。

（作者為資深媒體人）