在兩岸對立氛圍下，台商處境愈發艱難，深怕誤踩紅線被作文章，甚至被無端扣上「紅」、「綠」帽子。絕大多數台商遵法守法，只希望在商言商，但兩岸關係惡化現實下的政治「枷鎖」很難擺脫。

台商是兩岸資產而非負債

大陸全國政協主席汪洋日前在兩岸企業家峰會一席「台商應與台獨畫清界線」的談話，就帶有警告意味，台灣某些輿論刻意帶風向，暗諷台商賺大陸的錢，就別想擺脫「舔共賣台」罵名，大陸台商成夾心餅乾，兩面不是人。

不過，不管是對大陸或台灣來說，台商都是不可或缺的存在。過去40多年，大陸經濟改革取得豐碩成果，台商功不可沒。不論是改革初期奠定出口根基的三來一補代工模式，或是中期協助大陸產業轉型升級的東莞與昆山模式，都可見到台商穿梭其中，默默支撐大陸經濟發展。

根據大陸海關總署統計，2020年大陸出口創匯百強，台商家數占1/3，以金額計算，比重更高達近5成，台商的貢獻清晰可見。即使紅色供應鏈崛起，台商在大陸出口中的地位依舊無可取代。更不用說，台商資金創造的在地消費與就業，是大陸社會安定繁榮的重要支柱。

更值得一提，也是一般人忽略的，是台商對台灣經濟的貢獻。綠營學者普遍存在一種偏見，認為台商西進大陸投資設廠，是造成台灣產業空洞化與經濟成長停滯的元凶。甚至1450網軍為妖魔化台商，竟然把台商西進協助大陸經濟發展貼上「賣台」標籤。殊不知，台商西進並非獨厚大陸，對台灣也帶來諸多好處，兩者基本上是一種互利共存的關係。

舉例來說，過去台商大舉西進，不只將資金、資源與技術帶到大陸，在三角貿易架構下，也從台灣進口大量資本設備與關鍵零組件，讓台灣出口動能得以維繫，並帶動台灣經濟成長。根據財政部統計，2020年台灣出口大陸（含香港）的電子零組件，占整體對陸出口比重高達55.4%。大陸投資帶動台灣出口的模式，除了讓台灣每年對大陸享有800億美元的巨額貿易順差外，更是台灣經濟成長率最主要的貢獻來源。

前經建會副主委葉萬安日前投書媒體指出，台灣對大陸經濟依賴之深，遠遠超過想像。其估算台灣2021年對大陸貿易順差將高達1058億美元，占台灣GDP比重13.7%，也就是說，台灣每7.3美元的GDP產出，就有1美元來自對大陸貿易順差的貢獻。這也意味著，台灣2021年經濟成長率可以有6.09%的亮眼成績，大陸台商帶動的出口與貿易順差居功厥偉。

蔡政府不應放任抹紅台商

儘管台商對兩岸經濟貢獻有目共睹，但兩岸統獨之爭持續增溫，其結果就是讓只想好好賺錢、無意政治的台商無端受到牽連，甚至成為代罪羔羊。對於兩岸經濟發展而言，這絕對不是一件好事。畢竟，一旦少了台商，兩岸經濟增長動能勢必跟著減少，面臨經濟深化改革考驗的大陸，需要更多台商與其他外資投入，帶來更多新技術與就業機會，才有助於轉型升級，並順利實現高收入國家目標。

大陸中央經濟工作會議定調今年工作重點是維穩經濟。為穩定台灣及其他外商對大陸投資環境的信心，大陸需導正網路環境，不要讓台商陷入無端的民粹式表態風暴。蔡政府也不應把台商議題泛政治化，表面歡迎台商回台投資，卻放任1450抹黑台商、扣人紅帽。新時代的兩岸關係，大陸台商在大陸賺錢，就應尊重當地法律、政治規矩與文化民情，在大是大非問題上尤其忌諱表裡不一。

對兩岸來說，台商是資產，不是負債，兩岸政府都應珍惜。尤其政府政策是企業資源配置的重要依據，也是企業能否順利發展的重要因子。面對日益僵化的兩岸關係，台商即便有著強大的韌性與競爭力，未來發展仍繫於兩岸政府的態度，這是兩岸主事者需有的認知。