今天想跟大家分享我前幾天遇到小小小車禍的故事。大概會聊到這邊客運遇到狀況的處理方式、交通事故處理流程、以及我觀察到的台灣朋友們在這種突發狀況中的反應。

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簡單地說，就是從台北去宜蘭的路上，所乘坐的大巴在一個即將轉紅燈的路口，與後面的一台小車追尾了，但請不要為我們擔心，這次沒有任何人員受傷。

當時燈黑黑的，大家都在睡覺，我也迷迷糊糊的，突然車身晃了一下，伴隨著「崩」的一聲。

我只記得崩一聲的當下，車廂內一位大哥脫口而出一句台語「三字經」，很明顯是有些震驚。

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其實當時車上還有人不知道發生什麼事，過了三四分鐘，司機大哥上來，跟我們說：

「很不好意思吼，啊我們這邊車子有一些的...」

他停頓一下，在想用什麼詞，終於想到了，說：「有一些...摩擦，所以等一下會有別的接駁車來接各位，吼。」

我們原地等待。

大家蠻配合的，得到通知之後，以各種方式跟本來約好的親人朋友說明情況，「可能晚點回去啊」之類的，聲音都很小，不會吵到其他人，也沒有人「嘖」、罵司機或者blabla抱怨。

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再過了一陣子，交警叔叔來做紀錄，讓兩位司機把車子從馬路開到路邊停靠，以免影響路況。

近二十分鐘的等待，下一班車子到了，估計就是我們這一班出發後的下一班大巴，車上只有四個空位，司機大哥就說：「啊有沒有比較趕時間的朋友，我們這一趟只能走四個人，其他朋友可能要再等一下。」

我觀察到，大家舉手前會客氣地環視一圈，多少有彼此禮讓的意思，最後剛好只有四位想盡速走的，就自行下車去了。

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等待間，我聽到兩位司機在車下的談話，雖不能完全聽清具體內容，但我覺得都還屬於心平氣和的了。

我們這台大巴的司機年長一點、又是專業的司機，所以後來蠻可愛的是，我們的司機大哥開始傳授經驗，跟後面那位司機說紅綠燈的時候怎樣可以避免跟前後發生碰撞，語氣真的很像長輩在叮囑晚輩。

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又過了十分鐘，司機大哥上來跟大家抱歉，給每人送了一張藍色的票券，送票的時候親自跟每個人抱歉，耽誤大家時間、真拍謝吼！這張票可以從葛瑪蘭起點搭到終點任一站。但剛剛先走的四位乘客就沒拿到票了。

再十分鐘，一台新的大巴就來把我們接走了。最後晚了四五十分鐘到目的地。

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這篇由我本人第一人稱視角複述的流水賬就這樣結束了，但我還沒講完嘛。

我在車上很閒，就開始看車內的公益廣告——它提出了一個情境，問：「你是否試過明明綠燈過斑馬線卻被司機按喇叭？」

我本來想「同仇敵愾」地說有，這些司機真的太過混了，結果下一秒，廣告就轉換到司機的角度，說其實有可能是因為司機要轉彎，我在斑馬線上慢悠悠地走，會擋住他。

在我以為就這樣的時候，角度又轉換了，問道：「你開車時會不會覺得明明綠燈了，前面的車子卻不走，很想叭它？」

這時畫面才說：那可能前方的司機是在禮讓斑馬線上慢悠悠的路人...也就是在禮讓，最初那個看手機過馬路、慢悠悠的我。

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其實我沒想到這麼簡陋的廣告會讓我這麼感慨，因為它很像是ppt做出來的，完全沒有「技術含量」，用的圖案也不太具備審美價值...但，一幀一幀看下來，隨著它不斷變換角度思考，從生氣到平靜到升起愧心..到最後我真的被感動了。

有一次我騎ubike，前面的騎太慢，我氣呼呼地想要超過去，結果是對方先停下，一隻腳撐地，讓我先走，擦肩而過時還跟我點頭抱歉。我很慚愧，明明是對方讓我，還跟我抱歉。

還有一次我要過一個路口，一台出租車從側面開出來，我只好先停車，而他經過我時，在車窗裡向我點頭謝謝，我莫名覺得很溫暖。

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這則廣告最後說，請多一分耐心和包容，畢竟下了車子以後，我們都是行人。只有大家都多為對方考慮，才能維護一個充滿溫度的城市和社會。

當然，車禍是一個最好不要發生的事情，能逢凶化吉真的心存感激，而這個意料之外的小遭遇也給了我特別的角度去觀察台灣。

最後希望大家在馬路上都能平平安安，平安出發、平安到家。（廖小花/世新大學陸生）

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