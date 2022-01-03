吃、拉、睡正常與否，是健康身體最簡單又最重要的指標。小時候家裡十分貧困，當然吃不到甚麼好東西，最窮時，米缸沒有米，母親向鄰居借一點米，用手帕包回來熬稀飯，但再苦還能勉強度過來。

家裡沒廁所問題大了

可是家裡沒有廁所，問題就大了。1949年來台灣時，我們五口之家住在沒有廁所、廚房、浴室，大約五坪大違章建築的屋子裡。

這三項民生最必需的設備，其中以沒有廁所最為嚴重，小號我們小孩子在路邊水溝解決，大人是怎麼解決的，我們也不太知道。但是大號總不能脫了褲子在路邊解決吧！大家感同身受一下，肚子拉警報，說再不放我出來就慘了，你說怎麼辦？

到附近村子裡解決，找村用廁所，但村民嫌我們佔了位子，不給我們進去，每天為了大號，痛苦萬分。只要把大號解決了，那天就如釋重負。

到處惹人嫌

後來大家造了一個小木屋似的簡陋廁所，晚上偷偷的放在田地裡。當時田地很多，無人管，可以隨便用。後來不幸被附近大戶人家發現，堅不同意，因為各色人等進出廁所，讓他們不舒服。大戶人家有力量，告到派出所，茅廁就收了。

讀小學時，我盡量在學校廁所完成大號任務。但下課時間只有10分鐘，廁所被我佔了，別的同學，尤其是女同學就很不方便，告到老師那裡去，老師問我，是不是腸胃不好，以致要常常佔用廁所。

我們住家前面人家有廁所，有時看我在那徘徊，問我是不是要上廁所？我說是，他們就讓我去用一次，但只是偶一為之，解決不了問題。當時真希望，能有一小茅廁，管它多臭多髒多簡陋，對我們來說都是大福氣。

我一直到年紀很大時，還會做夢在找廁所，其與非夢中找廁所一樣痛苦難耐，但突然睡醒了，原來是在作夢，找廁所的痛苦立刻不見了。所以，對於心理學家說，小時候的一些經驗，對人的影響常十分久遠。做夢找廁所的事，使我相信心理學家所言是有道理的。

印度7.74億人沒廁所

有次我去印度加爾各答，德蕾莎修女辦的垂死之家當志工。發現印度有俗稱的廁所基金會，專門捐建廁所供人免費使用。真是功德無量，尤其對印度女性，不能像男人隨地大小便，廁所基金會解決了她們的困難，大家感激不盡。開始聽到廁所基金會時，大家有點好笑，公益慈善事業，也不想點偉大的項目。

但是愛就是在別人的需要上看到自己的責任。全世界每3人就有1人沒有廁所，印度有7.74億人沒廁所，加爾各答的廁所基金會做對了，尤其對我這種在找廁所中度過童年的人，對廁所基金會要按個大大的「讚」。

有時我們在落後地區，看到有人隨地大小便，不免要藐視一番，但要知道，有時候這些人可能是被逼得走投無路才這樣的。每當我看到他們隨地大小便，我就想起童年的我，我真是那樣缺乏教養的人嗎？

除了廁所，沒有浴室也是大問題，我們在院子或馬路邊穿短褲，提一桶水，先擦肥皂，再一瓢一瓢的舀水沖洗。在印度、印尼我都看到有人這樣洗澡，又勾起我許多的回憶。

我們有廁所了！

當我念高中的時候，家裡終於有了一間有抽水馬桶兼浴室的廁所，當時真的要放鞭炮來慶祝，多年痛苦終於解決。廁所很小很小，馬桶旁邊又放有澡盆等用具，坐馬桶時只得斜坐，久之養成習慣，後來好幾十年裡，我坐馬桶一定斜坐，否則就排便不易。

兒時種種，回憶起來，感慨萬千，但並無痛苦，反而有諸多回憶的滋味。所以現在我的心情是愉快的，過去的貧窮，此時對我並無任何憂傷感。上帝給的，無論窮富都是美好的！

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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