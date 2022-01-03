2022年已經邁開腳步，最具有想像空間的經濟議題，是「台股超越港股」的夢想是否能夠成真。受到國內外經濟環境變動的影響，以及香港作為國際金融中心能量弱化的趨勢，台灣股市在2021年5月首度出現「台股成交量超越港股」的現象，而去年台股在亞洲一枝獨秀，而港股則斯人獨憔悴，恆生指數被台股追趕之後的差距大幅縮小，長期是台股加權指數二、三倍的香港恆生指數，到去年底與台股的差距僅剩下28.4％。

雖然台灣股市國際化的程度、以及上市櫃公司總市值，與香港仍然有相當的差距，但是2022年台股加權指數與香港恆生指數出現黃金交叉的可能性，則是值得所有人高度關注、反映重大經濟趨勢變動的指標。

剛剛送走的2021年對於股市投資人來說，是個挑戰性極高的年份，Covid疫情進入第二年仍然陰魂不散，通貨膨脹的陰影干擾揮之不去，以女股神凱薩琳伍德為首的破壞式創新企業股價大幅下挫，年輕投資人簇擁的迷因股（Meme）出現泡沫危機，年輕的網路散戶股民受傷慘重。

但是另一方面，龍頭科技股仍然繳出亮眼的回報，全球市值最高的蘋果公司挑戰3兆美元，領軍衝刺的特斯拉也晉身兆美元俱樂部，谷歌去年更大漲65％，數度超越2兆美元的市值，與台灣關係密切的Nvidia大漲125％、AMD也繳出將近六成的報酬，大量複雜的變數反覆轟炸，市場波動大、個股差異大、不論長期投資人或是短線交易的散戶，都面臨風大雨大難以操控的挑戰。

在高難度的挑戰中，台灣股市卻創下亞洲第一的佳績，2021年除了台灣與香港之外，其他各國的股價指數的報酬率，大多僅略高於債券利率，例如日經225指數去年底收盤28,791.71點，全年上漲4.91％，韓國KOSPI指數收盤2,977.65，漲3.63％，中國上證綜合指數收盤3,639.78，全年漲4.8％。唯獨香港股市斯人獨憔悴，恆生指數去年底以23,397.67點收盤，全年下跌14.08％，恆生指數還是以金融與綜合型企業為主體，如果以阿里巴巴、騰訊等代表中國經濟創新動能的科網股來看，幾乎是崩盤，慘跌超過五成的大型網科公司比比皆是。

台股加權指數去年底以18,218.84封關，全年漲23.66％，加上新台幣在2021年升值2.95％，台灣成為遙遙領先的冠軍市場（亞股僅有越南超越台灣，但是越南股市的規模與自由度遠低於台灣）。台股超高報酬率還是在外資持續兩年賣超台股，累計約減碼1.05兆元的持續賣壓下展現的，外資過去兩年顯然看錯台股，主因可能是受到疫情影響，分析師無法親訪公司，又受到部分龍頭外資唱衰台積電所致，更重要的因素則是台灣上市櫃公司大股東持續增持部位，不僅吸納了外資的賣壓，還讓台股成為亞洲報酬率最高的市場。

2022年是否持續這樣的趨勢，當然存在眾多變數，但是國際投資機構大多將「增持新興市場」作為投資主軸，資金重回亞洲成為主流策略，特別是外資連續兩年錯判台灣科技公司，而台積電引領的半導體供應鏈的增漲動能強勁，外資從新興的中小型半導體產業供應鏈，一路到龍頭台積電，都有增持的必要。再者，台灣上市櫃公司獲利不斷創下新高，年度盈餘已經超過4兆元，現金股息分配極為誘人，下檔有高股息的保障，上檔有業績增漲的空間，只要沒有重大的金融風暴，台灣股市在2022年續強的機率極高。

但是香港卻面臨結構性的挑戰，最大的病灶就是港股成交量萎縮，香港股市在去年12月28日成交量萎縮到剩下997億港幣，與年初相較，竟然減少了三分之二。一天1,000億港幣、約新台幣3,600億元，雖然絕對金額還是很高，但是香港主板的總市值在去年重挫14％之後，仍然高達41兆港幣，幾乎是台股的2.7倍。另外一個觀察點，重挫之後的騰訊市值仍然有4.3兆港幣，以每天1,000億元港幣的成交量，即使所有公司都禁止交易，出清騰訊得耗上兩個月的交易日，這是香港股市資金外逃、人氣低迷的重要警訊。沒有量就不會有價，香港股市繼續萎縮的趨勢，在2022年恐怕難以扭轉。

中國恒大等龍頭房地產企業的債務危機，國家政策優先保住國內金融機構的債權，海外投資人則成了慘遭倒債的受災戶，以香港為重心的美元公司債市場崩盤，引發外資實質逃離香港。另一方面，中美金融脫鉤，香港卻需要更大的流動性來支持美國中概股班師回國，港股最大的挑戰就在國際資金的「卻步」，如果北京政策方向不變，香港2022年承受的壓力必定更為沉重。

台股花了15年的時間，到去年4月13日的日成交量首度超越港股，而股市向來有「量比價先行」的經驗法則，相距還有28％的台港股價指數，是否會在2022年走出黃金交叉的行情，值得我們高度關注。股市價格或成交量的交叉，代表的都是資金與實體經濟消長榮枯的大趨勢，台股正在「走大運」，更是值得我們期待與積極掌握的機會。