國防部四處精華地段土地，包括國軍文藝活動中心、國軍歷史文物館、三軍軍官俱樂部、中華福利站等，將交由法務部規劃運用，縱然涉及官兵福利（福利站、俱樂部），國防部也不得不從，看起來也不會再有覓地重建的可能。只有「國軍歷史文物館」在馬政府時代即規劃將於大直建立「國家軍事博物館」，還得以延續，去年12月31日國防部長邱國正出席閉館典禮，表示期待新館的落成，並要求國防部做好準備。

相較之下，風光一時的「國軍文藝活動中心」的關閉，就顯得落寞多了，民國54年國軍為推廣新文藝運動，將「國光劇院」改建成現代化劇院與藝文走廊，在有兩廳院之前，一直是曲藝、國劇等傳統藝術表演的最佳場館，也是國防部辦理各項重大活動的場地，近年來因為自負盈虧，常租給民間團體辦理康樂活動、股東會或畢業典禮等，功能非常多元。

隨著建築老舊、國防部搬遷及傳統曲藝式微，活動中心使用率已大為降低，國防部也無力重新裝修，對於營運以及創新也不再用心，在繁華的西門町，格外顯得陰暗、陳舊、突兀。

政府願意花大錢買軍備，卻不注重國軍的「軟實力」建構，一個當初與「文化大革命」相抗衡的時代產物，就此灰飛煙滅，實在令人唏噓。

國防部業管單位應該為「國軍文藝活動中心」辦一個謝幕活動，結合國防部的藝宣力量，規劃包括國劇、曲藝、相聲及綜藝的大型晚會，召喚老戲迷們回籠，一起回味當年的風華，讓完成階段性任務的「國軍文藝活動中心」風風光光的走入歷史。

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