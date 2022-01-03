不看不知道，一看嚇一跳！韓國瑜不過是在台北辦個簽書會，沒想瞬間擠爆上萬人潮，有包車南部上來的、有軍校生組校友隊來的、有攜家帶眷還牽著狗來的、有老夫老妻推著輪椅來的......。看得出來，他們完全自動自發，沒有人號召、沒有人組織他們、更沒有人發便當。

他們眼裡噙著淚、他們嘴角咧著笑，像是多年不見的親人相聚。國民黨大咖看到了嗎？沒有！現場一個來的都沒有，他們或許知道來也沒用，自己反而成為襯托韓國瑜的配角，檯面上的人物都一樣，換誰出版本書會有如此的場面？他們都在等一個人，終於等到了。

綠營酸說最好選台北市長啦、說朱立倫、侯友宜糗大啦、說蔣萬安皮皮剉⋯，沒錯！以韓國瑜目前的聲勢跟之前的造勢場面有何不同？但如果勸他此時出來選也太小看了韓國瑜，人家表明是出來做善事的，他也講了，他被政治之火焚身過，再碰政治不適合。

｢典亮慈善基金會｣也可以全省走透透，選舉期間到各地站台，誰說韓流旋風不會再起？藍營高喊要團結，但能少他這一塊嗎？而且還可能是最堅定、最大的一塊呢！

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