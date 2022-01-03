2022跨年夜，中國央視3台正播放台灣歌手蕭敬騰和大陸女歌手袁婭維合唱的「我們同唱一首歌」，央視1台更以粵港澳大灣區作為主題，用音樂與演唱的型式歌頌大灣區的共容與繁榮。在中國期待以融合的方式，實現兩岸統一，以及港澳融入大陸生活圈之際，台灣不僅完全抗拒，蔡英文總統還在元旦講話中口出惡言，抨擊中國可能走向「軍事冒進主義」，讓大陸聽了相當不痛快，立即由國台辦出言反擊，為兩岸的新年開啟一段不祥的預兆。

蔡英文元旦發表的「2022新年談話」，針對兩岸情勢，她主要是提醒北京當局不要誤判情勢，更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張，軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項，軍事衝突將衝擊經濟穩定。

而國台辦發言人朱鳳蓮的反擊是， 實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果台獨分裂勢力繼續挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施…我們真誠期盼兩岸同胞和衷共濟、攜手向前，共同反對「台獨冒險」和外部勢力操弄，共同維護台海和平穩定，共促祖國完全統一。

「冒進」與「冒險」是同義詞

蔡英文使用的是「冒進」，國台辦用詞卻是「冒險」，不管是「冒進」或「冒險」，其實都是同義詞。但是為何蔡英文擔心大陸會「冒進」，大陸又擔心蔡英文會「冒險」呢？這當然得先從中共的哲學思想談起。

在中共的辯證哲學與歷史發展過程中，就曾經發生過左傾和右傾主義的路線之爭。從哲學上來看，主觀和客觀相統一、理論與實踐相結合的理論就是正確的認識，如果執行的路線、方針、政策符合當時的實際，就是正確的；如果超越了當時的客觀實際，做了條件不成熟的事情就是「左傾盲動（冒險）主義」；如果落後於當時的實際，條件成熟了還不去做某種事，一般叫「右傾保守（投降）主義」。

在戰爭年代，中共黨內「左傾」被認為容易走向關門主義，「右傾」容易導致投降主義，因此要反對「左傾」與「右傾」，但主要是反「左傾」的冒進性。在和平時期，中共黨內「左傾」容易走向空想主義，「右傾」容易導致妥協主義，因此還要反對「左傾」、「右傾」，但主要是反「右傾」的保守性。

若從中共的黨史來看，最顯著的是在1931年1月，以王明為代表的「左傾」冒險主義者在共產國際代表的支持下，取得了中共中央的領導地位，開始推行「左傾冒險主義」的方針政策。王明「左傾冒險主義」錯誤被認為主要表現在：1.對革命性質、形勢和階級關係作出了錯誤的分析。混淆民主革命與社會主義革命的界限，否認中間階級的兩面性和反動勢力的內部矛盾，實行「關門主義」，主張「進攻路線」。

2.對革命道路問題和城市鬥爭的方針問題提出了錯誤的政策。低估根據地建設和農村游擊戰的重要性，誇大國民黨統治的危機和革命主觀力量的發展，堅持「城市中心」論，號召全黨準備決戰。

3.在土地問題上推行「地主不分田，富農分壞田」的極「左」政策。在組織上大搞任人唯親的宗派主義和懲辦主義，搞「殘酷鬥爭，無情打擊」。在軍事上強調所謂的「正規化」、「正規戰」、「全線出擊」等。

簡單的說，王明的「左傾路線」就是第三項裡面的「任人唯親的宗派主義和懲辦主義」、「搞殘酷鬥爭，無情打擊」，以及在軍事上強調正規戰和全線出擊。

蔡政府作為符合「左傾冒險主義」

對中共來說，蔡英文政府在台灣搞台獨的動作，剛好符合王明的「左傾冒險主義」，包括任人唯親、殘酷鬥爭和強調「全線出擊」，就以在三項公投與中二立委補選的過程中為例，都可以看出蔡政府所玩的手段就是「全線出擊」。

既然無關政權的保衛戰，都可以升級到「全線出擊」，那麼未來2022的九合一選舉和2024的總統大選，民進黨會不會更走向「左傾冒進主義」路線，這才是大陸所擔心的狀況。

所以，蔡政府擔心大陸走上「軍事冒進主義」，大陸也憂心民進黨為了政權保衛戰，也可能不惜走上「左傾冒進路線」，只要其中有一方不惜發出軍事動作，那麼兩岸在無溝通的管道下，小打小鬧，都可能變成大打死戰，甚至把東亞地區的國家都捲入台海的軍事衝突中。

別忘了，日本前首相安倍晉三日前才在台灣舉辦的論壇中說出：「台灣有事」等同於「日本有事」，也可以說是等同於「日美同盟」有事。他還說，中國如果對台灣採取「軍事冒險行動」，將對世界經濟帶來極嚴重的影響，中國也將遭受重大打擊，得不償失。

安倍把「台灣有事」等同於「日本有事」，再警告大陸若對台採取「軍事冒險行動」，這不是說給大陸聽，而是說給蔡英文聽的，這就給蔡英文元旦講話使用「軍事冒進主義」有個依據。所以，大陸反倒是擔心在「外部勢力」的操作之下，台灣可能走向「台獨冒險」之路，也就是為了獨立或保衛政權，不惜動用軍事冒險來達到目的。

就因為這個擔心，因此在蔡英文說出大陸可能走上「軍事冒進主義」路線時，國台辦立即做出反應。顯然，在台海的激烈鬥爭中，兩岸都感受到對雙方可能採取「軍事冒進」的恐懼感。那麼誰才是解鈴人呢？日本不是，美國不是，最好的解鈴人當然是台灣人民，就看未來台灣人民到底要選擇一個偏好戰爭或和平的政府了。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※