台電罔顧連年負債累積幾達2兆的窘態，捐贈8000萬元給高雄市政府蓋動物園，引發外界譁然，譏諷民進黨執政下的國營事業淪為「黨營事業」。

但被質疑是不樂之捐的企業豈止台電、中油、中鋼這些捐款各8000萬的大戶，扣除3家捐出的2.4億，尚還有2.1億的民間捐款對象，被指出多來自於高雄在地的建商。

十餘家建設公司各捐贈1000萬至1500萬元不等款項，還得苦中作樂的說「大家都是高雄隊」，看起來的確不像是「官商勾結」。但市府利用「實質影響力」來「鼓勵」建商回饋地方，未來是否會對土地的標售標的與建案興建施工管理監督「睜一隻眼、閉一隻眼」？只有邁市府心裡最清楚。

還有綠營好事者辯稱前高雄市長韓國瑜曾主動向不動產公會勸募青創基金，國民黨人過去沒有意見，現在卻藉題發揮。但韓的青創基金立意是確實協助年輕人創業，且僅僅是全公會捐出1000萬，只是邁市府募款的零頭，更不是巧立名目的賣起所謂的「兄弟茶」。

反觀興建動物園是公共建設，高市府負債高達3000億卻不思撙節減資之道，設法先改善財政赤字，再談公共建設支出，反而急著只準備1成的5000萬自備款，就要高雄在地企業聯合捐獻剩下的9成達4.5億的經費。此模式如果成為高雄「公私協力合作的典範」，會不會嚇跑其他有意投資高雄的企業？

動物園蓋不蓋事小，高市府如果不本著有多少錢做多少事的思維整頓財政，未來市府官員恐怕要轉型以「化緣」為業務核心，否則哪來的錢應付建設無底洞呢？

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