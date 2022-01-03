蔡博士的論文風波，經過幾年的折騰至今尚未止歇，依然甚囂塵上。近日更有媒體名嘴指出，蔡博士當年留英的同學，為何至今尚未有人願意站出來為蔡博士的學位真假作人證？

的確，這些名嘴說的沒錯，有哪個留學生到了國外，沒有參加台灣同學會？沒有同期的學長學弟妹？一個讀政治、法律的人，難道不需要與同樣留學國外的「菁英們」保持聯繫，搞好關係，日後才能互相提攜？

像我就讀的美國研究所，就有華裔學生組成的同學會及校友會，包含了兩岸的研究所同學，直至今天依然在微信上保持群組聯繫，也會把母校教授們的消息，尤其是華裔的教授們的動態，讓所有人知道。

最感人的經驗是，幾年前有位母校的台籍教授80歲壽辰，所有先後期的台灣及大陸同學，都各自錄製了一段祝賀教授生日快樂的影音，傳去召集人那邊整理與後製，然後在教授壽辰的宴會上播放，讓教授猜猜還記不記得學生名字。與會者莫不感動得眼淚直流，教授本人自然是又高興又感動。

正常留學生，都會與指導教授保持聯繫。中國人常說，「一日為師，終生為師」。像孫中山革命時期，被清廷追殺，還是他的教授救了他。同校畢業的校友之間，更是珍惜這份先後期同窗的緣分；在校時，不太可能一人獨來獨往四五年，畢業後還不跟任何人聯繫，實在是說不過去，也十分不合常理。

蔡博士富家女出身，或許不屑與那個年代多數出身清寒的留學生打交道，所以連一個常來往的同學或朋友都沒有，也未必可知。

總之，富家女出國留學，養尊處優後，與我們這些多數苦哈哈、需要打工繳學費的普通留學生，絕對不是同一條道上的！

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