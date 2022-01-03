國民黨籍陸軍退役少將于北辰日前突在臉書發出聲明，表示正式退出國民黨，「2022走自己的路，做自己正確的判斷」。他進一步表示，當他收到威脅信件時，黨內沒有一個人對他釋出關懷，這成了壓垮駱駝的最後一根稻草，也讓他決定就此闊別了加入長達36年的國民黨。

去年于北辰被人恐嚇，于北辰說，他身為軍人，不會感到害怕，也已經報警，要找出寄恐嚇信的人。于北辰在大陸人氣甚高，有大陸的朋友甚至以為于北辰在台媒上論政是故意詼諧，是一名副其實的「網紅諧星」。去年12月，當他在節目上談及「解放軍首次公開96A坦克巷戰畫面」，在現場的于北辰宣稱，這是在作秀，「你真的以為台灣的城鎮都跟你們一樣是土房子嗎？」此言一出，他就獲得「土房哥」的綽號。

其後在論政節目上大展自己的中國歷史知識，更令人有瞠目結舌之感，到底他是故意染綠自己、故意放出似是而非之論、甚至故意做近似「相聲」表現，是為了吸引大陸的流量還是別有所圖，實在很難臆度。至於有人質疑是「為了3000元通告費」，在台灣的確大有人在。

于北辰若是借這種在綠媒上的「偽人氣」為其他綠營人士站台助選，深掘藍營之票源，基本上無可能。于北辰綠媒上為微薄的通告費，語不驚人死不休，大陸方面的觀眾對他只是一笑置之。以此來評估于將軍，單靠這種聲望，對選舉難起作用。

與其說于北辰為錢而離開，不如說他是對國民黨心懷怨恨。2020年9月國民黨新任黃復興黨部主委臧幼俠無預警將其黃國園黨部主委一職拔掉，引發于北辰不滿。本身原在國民黨內部都具有如此高的戰鬥力，批評國民黨中央不遺餘力，還有意無意地公開黨員間在群組的對話，似是有意將內鬥公開化，這顯示了于北辰在情商（EQ）和逆商（AQ）方面問題不少，我們很難想像他是名身經淬煉錘鍊的軍人。

于北辰當了「網紅」後急流勇退，果斷離開國民黨，或許是國民黨之福。國民黨不需要「網紅」的點綴、找名「諧星」作花瓶。反正于北辰就是名被國民黨耽 誤的「網紅」，現時更不乏出路，並非被國民黨淪棄，于北辰何必再留在國民黨。

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