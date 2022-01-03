國民黨前黃國園黨部主委于北辰高調宣布退黨，且同時高調宣布力挺林靜儀競選中二選區立委補選，等於是一離黨就開批老東家，這行為自然是引起深藍群起激憤，但若是藍營人士持續高調回擊對方，那就等於是傻傻中計了。

大家回想一下甫結束的四項公投，選前最後幾天最大的新聞是什麼？是黨內人士是否挺黨的政策的爭論，誠然從是非對錯的角度看，國民黨員應要對黨的政策做到何等配合程度，是可以探討的，但「可以探討，不代表探討下去對己有利」。

事實證明，選前數天大眾更加關注國民黨內部的政策分歧，而非四項公投真正的內涵與民進黨諸多行政不中立之處，結果成功風向被帶走，中間選民不投票了，於是民意不支持的萊豬過關了，親者痛仇者快。

于北辰現在製造出來的「局」，與四項公投時期是一樣的。于北辰一離黨，就用有些肉麻的態度吹捧起林靜儀，一脫黨就錄影片給民進黨造勢場合播放，影片中于說「他和林靜儀是好朋友，他已經退出國民黨，現在以無黨籍身分站出來相挺，希望為林靜儀加油打氣。」照理說，于北辰一脫黨就馬上挺對手政黨的參選人，會給人立場轉太快的不可信任形象，對於新投靠的陣營也難加分，為何于北辰與民進黨仍共謀演這齣戲？

原因無他，就是希望激怒藍營，每多一個藍營人士出來回罵，就多一條新聞，網路就更多討論，距補選只剩不到一週，每一條國民黨內訌的消息，都排擠了真正可以檢視民進黨的版面空間，逐漸成為一張蜘蛛網，把國民黨網起來難以掙脫。

反過來說，如果國民黨從黨主席到名嘴、網路意見領袖，都是採取一個「尊重個人來去」、「國民黨會爭取社會更多支持」、「爭取新黨員加入」的態度，一個巴掌拍不響，于北辰又能延燒多久的話題性？絕對比藍營群起圍攻打泥巴戰好多了。

而從另一個角度想，藍營也應適度調整「忠誠度考核」的思維。筆者近日讀了一本講述宋太祖趙匡胤的書，談到五代十國是一個人人可當皇帝，毫無任何拘束的時代，甚至比魏晉南北朝更加嚴重，魏晉南北朝時代曹操還不敢擅自篡位，殺死曹魏皇帝的司馬昭為了不讓自己落得弒君的名聲，還將下屬成濟滅口。然而到了五代完全沒有這些道德拘束了，也構成趙匡胤在周世宗柴榮去世後，舉國已有趙匡胤即將上位的準備。

這，與現在的時局也無太大兩樣，五代十國不講忠君，現在是民主時代，一個人無論基於何種原因離開政黨，終究也是一種「就業權」。用力強調誰背叛了哪個組織，或許自己人可互舔傷口，但中間選民不可能買這個單。這就與後周晚期京城人民擔心的不是改朝換代，而是改朝換代後，新朝會縱容下屬燒殺擄掠一般。

國民黨與其今天與于北辰掐架，明天又換另外一個，還是努力勾勒自己對台灣未來的願景比較實際。有實力的黨，自會得到社會的靠攏，而非自己人的背棄。何況于北辰光明正大退黨，就像當初郭台銘退黨一樣，其實沒有什麼違背倫理的問題。總比死皮賴臉留在黨內，還要扯後腿幫敵方打自己候選人，要好得多。

人各有志，不必勉強，而對於對民進黨不滿，立誓守護台灣民主的人來說，努力拚週六的中二補選與中正萬華罷免比較實在。

（作者為網路媒體工作者）

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