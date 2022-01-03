2022年元月1日，英國正式脫歐滿1周年；英國脫歐的關稅寬限期也在這一天正式告終。從2022年1月1日開始，英國對歐盟國家的進出口都必須面對新關稅和通關制度，繁文縟節會給英國帶來什麼樣的衝擊，尚難預料。除了新冠變種病毒，面對新的一年，脫歐寬限期結束，讓英國更加燥動不安，一股「新柴契爾主義」也在此刻悄然興起。

英國《觀察家報》聖誕節前的一項民調顯示，認為英國脫歐結果比預期糟糕的比例達61%；2016年夏天投票支持英國脫歐的選民，如今對脫歐持負面評價的比例則高達42%；僅14%受訪者認為脫歐後比預期好。人們對強森領導的保守黨政府正加速失去信任中，誓言脫歐後要帶領英國航向世界的強森，如今正上演著迷航記。強森政府的脫歐大臣佛斯特去年底請辭，透露出英國如今面對的早已非脫歐留歐之爭，而是保守黨陣營脫歐派的內訌。

強森還能在唐寧街首相府待多久，是跨年前後此間聚會與病毒並列的熱門話題。今年5月英國將舉行地方選舉，若保守黨失利，強森地位勢必受到挑戰。那麼，誰會是強森的繼任者呢？

英國政治傳統多由財相接替首相成為唐寧街新主人，包括梅杰接替柴契爾夫人、布朗接替布萊爾。但強森的財相蘇納克未必能順理成章入主首相府，他面對的是虎視眈眈蓄勢待發的英國外相特拉斯。身為英國歷史上第2位女性外相，華文媒體對特拉斯的印象在於她對北京態度強硬。

實際上，現年46歲的特拉斯熟諳政治操作，歷經卡麥隆、梅伊、強森3位首相，分別出任司法大臣、貿易大臣和外相，在內閣同僚甚至首相紛紛下台退堂之際，過關斬將，扶搖直上。特拉斯原屬自民黨，後改變政治立場加入保守黨；英國脫歐公投前，特拉斯公開支持留歐，但脫歐後她接受政府邀請入閣，並在脫歐大臣佛斯特辭職後，接下英國與歐盟談判的重任。

輿論批評特拉斯是政治變色龍、機會主義者。但熟悉她的人指出，她不在乎這些，特拉斯關切的是「誰會贏」，並確定自己會在勝利的一方；對於保守黨國會同僚形容她「像隻愛秀的馬」，特拉斯也絲毫不在意，因為她知道，自己的觀眾是保守黨黨員，不是國會同僚，透過黨員票選，她才能成為黨魁。

特拉斯有進軍首相府的雄心，她鴨子划水，把自己塑造為「柴契爾夫人2.0」的下一個英國鐵娘子。她主張降低稅率、簡化稅制、縮減公共部門、削減工人權利，要求人們勤奮工作不依賴福利制度。這些都是柴契爾夫人執政期間的政策。

聖誕節前，特拉斯在倫敦智庫「皇家國際事務研究所」一場演說中，另擲下了一枚文化戰的汽油彈。特拉斯告訴聽眾，英國人「不用再為我們是誰而道歉」，表示如今是英國拋開歷史包袱的時候了，「歷史讓我們成為是誰」、「英國是地球上最偉大的國家」。從這個角度觀察，相較於柴契爾夫人的國家至上和祖國榮光，特拉斯有過之而無不及。

柴契爾夫人是雜貨店家的女兒，有著一個全力支持她從政的丈夫；特拉斯出身中產學術家庭，有一個低調但準備支持她在政治道路上躍進的丈夫。英國保守黨官方網站顯示，特拉斯在黨內的滿意度高達82%，遙遙領先財相蘇納克的53%和其他保守黨政府閣員。特拉斯掌握時機，巧妙地把自己塑造為「柴契爾夫人2.0」，未來動向，值得觀察。

（作者為資深媒體人）