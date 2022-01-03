蔡政府的大內宣一直說台灣經濟成長重回亞洲四小龍之首，不過，這個「龍首」頭銜在最後一刻飛了。新加坡去年經濟成長率超過7%，超越台灣的6%。

新加坡周一公布初步統計，去年星國的經濟成長率7.2%，是金融海嘯後反彈出現14.5%的成長率後，表現最佳的一年。原因很簡單：疫情後全球經濟反彈，加上基期低的因素，因而出現亮麗的成長率，倒未必是星國政府做出了什麼偉大的變革。

2020年全球因疫情陷入衰退，只有兩岸與越南等少數國家保持經濟正成長，那年台灣是紮實的四小龍之首。去年全球經濟反彈，台灣雖然仍表現好，但已未必能維持四小龍之首。只是蔡政府官員上下仍卯足全力大內宣，宣傳台灣仍維持四小龍之首。

但事實未非如此。星國初步估計的7.2%成長率，比行政院主計總處11月底公布的我國6.09%成長率高出1個百分點，即使最後數據上調，台灣也不太可能超越7%。

不僅如此，除了星國，尚未公布最後數字的香港，去年的經濟成長率也可能超越台灣，9月時的預測值是6.7%，當時星國的預測值是6.5%。港、星同屬轉口港與金融中心的經濟型態，星國最後上調數字，香港最後成長率亦可望超越7%。最後的結果，台灣去年經濟成長率很可能只超越南韓而已。

當然，這也不代表台灣經濟表現不好，實際上這兩年的經濟表現都堪稱亮麗，如果去年跌到四小龍第3名，也未必代表經濟差，而是各國基期高低因素，台灣前年經濟仍正成長，基期較高，其他小龍都衰退不少，比較基期低，因此去年成長率數字會變高。

政府官員要懂得收斂，少對未確定的經濟數據亂講一通，更不要拿未確定，甚至錯誤的數字來進行大內宣，騙久了，民眾不再信任政府，麻煩就大了。