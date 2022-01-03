2021年對許多人來說並不好受，新冠疫情全球肆虐，多地發生嚴重自然災害，通貨膨脹日趨嚴重，台海、烏克蘭戰雲密布。展望2022年，疫情、通膨、戰爭、環境危機等依然不樂觀。面對不確定的未來，許多人仍然參加倒數跨年、觀賞煙火、參加元旦升旗。儘管日子難過，但人們總是抱持希望，因為希望是我們活在世上最大的動力。

豐衣足食才是民心所願

新年伊始，兩岸領導人都不免俗地發表談話，表彰過去一年的成就，鼓勵民眾走向未來，其中不免涉及兩岸關係。領導人語音剛落，陸委會與大陸國台辦就忙著互相指責，先不細究箇中對錯，對照民眾對未來懷抱希望，陸委會與國台辦的表現卻與人民的期待有落差。畢竟，除非是極少數的政治狂熱分子，沒有人的新年新希望是兩岸統一或是台灣獨立，因為都不現實，也非民眾所急。在這個不確定的年代，人民都希望先把日子過好，平平安安，豐衣足食。

蔡英文總統在元旦談話中說：「各自努力照顧好人民的生活、安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍，以和平的方式共同面對問題。」這個原則與方向是對的，但是同樣的標準也會用來檢視蔡政府的作為。

在內政上，去年上半年疫情爆發，暴露疫苗短缺的亂象；房價、物價飛漲，民眾「薪情」低落，生活壓力倍增。剛結束的公投，政策的辯論都被蔡政府轉移成政黨鬥爭、族群動員，造成社會不斷地撕裂。蔡總統在元旦談話中自我標榜的經濟成就與社會福利安全，與民眾實際的生活感受相去甚遠，彷彿活在另一個平行時空。

為了遮掩內政的無能，為了今年的地方選舉，蔡英文的元旦談話持續消費香港，堅持她在國慶演說的「四個堅持」，繼續操弄兩岸緊張。看來「反中」仍是民進黨操盤選舉的萬靈丹，但是完全無助於兩岸關係的和緩，2022年應該仍舊是冰封冷凍的一年，民進黨政府也不以為意。日前《遠見雜誌》做的一項民意調查顯示，60.1%的民眾認為兩岸應該增加互動。但從總統的元旦談話與陸委會的反應，恐怕這6成民眾要失望了。

蔡政府不但沒有照顧好人民的生活，更無意改善兩岸氛圍，致力於和平解決問題。蔡總統在元旦談話中說的好：「軍事不是解決兩岸分歧的選項」，但是我們只見到政府不斷增加軍購，以美台軍事擴大合作而洋洋自得。蔡總統接受外媒訪問還主動曝露美國軍事人員在台的敏感話題，製造美國會在台海戰爭中支持台灣的假象，更坐實外界對民進黨政府「倚外謀獨」的指控。充實國防、結交盟友沒有人會反對，但是目的應該在避免戰爭，而非引火上身。兩岸兵凶戰危，卻看不到在政治上有任何防止戰爭發生的努力。由於缺乏互信機制與溝通管道，如何避免擦槍走火，2022年恐怕還是讓人提心吊膽的一年。

今年仍然令人提心吊膽

大陸國家主席習近平在元旦談話中關於兩岸部分，重申以和平手段實現國家的完全統一。所謂完全統一，就不只是土地的統一，也要人心的回歸。所以武力統一絕非上策，兩岸人民的心靈契合才是唯一的統一之道。遺憾的是，由於陸客自由行中斷，加上疫情的影響，兩岸民間來往交流大受影響。缺乏實體的面對面交流，少了實境的觀察體會，兩岸人民的溝通受阻，彼此印象出現漸行漸遠的趨向。

《遠見雜誌》民調顯示，32.3%的民眾對大陸仍保持正面態度，卻有多達54.5%的民眾對大陸印象變差。2018年還有59.7%對大陸印象好，僅28.4%印象不好，到了2019年就僅剩38.2%印象好，印象不好的民眾多達44.2%。民眾對大陸印象變壞的因素很多，實體交流中斷也影響深遠。兩岸政治關係惡化，合理推斷，大陸民眾對台灣的印象也可能變壞。新冠疫情減緩後，陸方不妨大膽主動開放，恢復更多的實體交流，增加兩岸人民理解的機會。

兩岸人民無論對於兩岸終局解決的方式有怎樣不同的看法，相信在這新的一年開始，總是希望2022是和平繁榮的一年。希望兩岸政府不要在一年的開始就辜負民眾的希望。