林智堅宣布不選大新竹市長，柯建銘仍企圖闖關《地方制度法》修法，為了趕在2022市長大選前遂其所願。柯把彰化縣拉下水，嗆聲《地制法》不修改，彰化縣升格難。

《地制法》規定，人口達125萬以上，「且」在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。柯建銘認為，彰化只有人口數符合條件，但在特殊性與重要性上面還不夠格；而新竹雖人口不足，但憑其重要性有資格升格，所以把《地制法》的「且」改為「或」，新竹與彰化升格才都有機會。柯建銘及為他背書的民進黨中常委都認為，在台灣產業、區域發展的過程中，彰化比不上新竹。

從經濟起飛的1960年代至今，彰化許多產業都直接面向世界市場，柯建銘不了解彰化，承襲了民進黨不懂得彰化平原的傳統。前彰化縣長魏明谷初選縣長時，政見主張北彰是台中的產業衛星城鎮，南彰是台中的後花園，魏明谷認為彰化是台中的附庸，彰化因台中的發展而發展，他身在彰化，完全不懂彰化。

台大建築與城鄉所曾於黃石城縣長任內研擬彰化綜合規畫，該研究認為，以北彰和美鎮的紡織、傘業為例，從和美到美國舊金山的距離，比起和美到台北的距離還近，因為洋傘上了高速公路，出港就直通美國。直接連結世界的產業在彰化所在多有，例如南彰田中鎮的玉米娃娃，一級產業的副產品，卻是二級產業裡的出口明星，曾經是美國家戶耶誕樹上的主要飾品。

今日彰化，單就汽車產業而言，南彰的輪胎、北彰的汽車金屬零件與車燈，都是直接面對台灣、歐美市場的冠軍產品，遑論譽為世界水龍頭故鄉的鹿港頂番婆有衛浴產業及疫苗工廠等。

彰化許多產業與台中工業無關，在台灣舉足輕重；有些與台中產業發展相互影響也是事實，例如機械設備、自行車等。只有無見識的民進黨人才認為彰化只是台中的產業衛星、後花園，難怪彰化服務業受台中磁吸影響，在魏明谷執政時萎縮最厲害。

台灣經濟在起飛後轉型，新竹科學園區有國家資金與稅金大力加持，成為今日的優勢產業，但不代表台灣有晶片就可存活。以傳統產業的紡織為例，包括上游原料，全台雇用人口超過40萬，遠大於全台半導體產業的25萬人。彰化、新北都是紡織業重鎮，如同許多傳產，經過兩、三代的經營，不再是黑手產業而是高科技業，例如彰化的防臭織襪、新北的運動衣料，世界杯足球賽各國球員身上多可看到這些台灣的科研成果。

除了行銷世界，以傘為例，和美的傘曾是好萊塢電影《致命吸引力》裡，麥克道格拉斯口中的廉價品，現在則是英國女王的御用品，台灣商場、百貨都有精品櫃。台灣走過的產業道路，在彰化的發展史上可以見到縮影。

新北人口400多萬，工廠數2萬；彰化人口125萬，工廠數1萬，彰化是全台工廠／人口比密度最高的縣市。工廠多，意味反應靈敏、生產線彈性大，彰化的特色，正是以中小企業為出口命脈的台灣經濟特色。彰化曾是黑手的故鄉，彰化的中小企業存活60多年，成長為產業聚落，度過多次經濟風暴，若非與時俱進，不可能存活，談升格怎會沒資格。

魏明谷一貫無知，不意外；柯建銘蔑視彰化，不是無知是派別利益考量。為了升格，彰化縣長王惠美縝密的升格計畫書已提送中央，裡面針對文化、財政、環境、產業等11面向都有分析，縣府業務調整、銜接皆有準備，而民進黨護航的柯建銘、林智堅，大新竹升格計畫片語隻字都還沒寫出來，大新竹市府以後設在哪？該如何服務市民？尚無討論。再怎麼看輕彰化，也無法遮掩，彰化是台灣經濟發展的堅實骨幹。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）