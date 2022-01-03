韓國瑜的新書見面會人氣不減，引發外界對他下一步的想像。這個曾經的「現象級」政治巨星，在被「政治硫酸毀容」後，沉潛養晦18個月，終於重出江湖。韓國瑜注定將成為關鍵力量，問題是他會扮演什麼樣的角色？

2019年韓國瑜在支持者的期待與簇擁下參加國民黨總統初選，當時韓國瑜的民調最高，許多支持者問他：「你出來結果輸，也就算了；萬一是因為你不出來才輸的，要我們怎麼接受？」使命感驅動著韓國瑜，結果很遺憾是遍體鱗傷。

國民黨需要服眾的協調者

事後諸葛，有人說既然2020都會輸，為什麼不讓別人去輸，來保存韓國瑜的政治能量？這不能說沒有道理，但群眾的熱情有時候不是道理可以改變的。韓國瑜不是不知道選總統的風險極高，但他願意接受民意付託，「明知山有虎，偏向虎山行」。2020大選對韓國瑜的傷害，現在依然持續，那麼更值得探究的是，如今的韓國瑜沒有職位，沒有權力，沒有資源，為什麼還是有如此多的韓粉死心踏地不離不棄？

在台灣的政治人物中，韓國瑜是少數能讓普羅大眾覺得是自己的「朋友」。藍營支持者，不會覺得馬英九是朋友，不會覺得朱立倫、趙少康、郭台銘是朋友，因為他們太優秀，太傑出，就像班上永遠的第一名，光芒刺眼。

而韓國瑜，是那種會在熱炒店相逢，與自己聊天打屁，喝上幾杯；會在自己低潮、落寞時溫暖安慰，雪中送炭的知心好友。今天的韓國瑜雖然有政治上的傷痕，但是與支持者之間的情感聯繫反而更為凝聚。

支持者期待韓國瑜再次參選，選台北、選桃園，不能說沒有勝算，但這把韓國瑜看「小」了。韓國瑜的號召力不限於一縣一市；參選會讓韓從「政治家」降格成「政治人物」，也未免遺憾。

去年公投的結果是民進黨信任度與不信任度的對決，最具代表性的反萊豬公投不同意比同意是20.84%比19.86%；顯示信任與不信任民進黨的民意是五五波，民進黨一點都不「穩」，若是不信任民進黨的力量能夠團結凝聚，絕對足以制衡。問題是，在野陣營團結得起來嗎？

如今的最大在野黨國民黨，就如同金庸小說《笑傲江湖》裡的華山派，有「劍宗」與「氣宗」之爭，深藍與淺藍相互爭奪正統，都想打垮對方的正當性，國民黨自己都不團結，更談不上「藍白合」。在野力量最需要的是，讓各方心服口服的協調者，否則無論誰代表參選2024總統大選，包括目前民調最高的侯友宜，都很難有勝算。

「王」易得，造王者難求

回想2000年總統大選，林義雄以民進黨黨主席的身分幫陳水扁通過《台灣前途決議文》、修改提名內規，邊緣化前主席許信良，把得罪人的事一手包辦，而把光環讓給黨提名人，把陳水扁拱上總統寶座。

歷史上，像陳水扁這樣的「王」易得，如同林義雄般的「造王者」難求；因為林義雄自己沒有政治野心，才能夠鎮得住民進黨內的各方人馬，團結不同理念。

國民黨內只要是在布局2024的人，除非有當年馬英九的聲望人氣，力壓群雄，否則是沒有辦法扮演林義雄的角色。譬如朱立倫布局2024是公開的祕密，這就表示2022選舉結果，與朱立倫能否取得2024提名有著連帶關係，因而埋下黨內不團結的隱憂。

韓國瑜宣示要「做公益」，當前台灣還有什麼「公益」比制衡民進黨政府，讓台灣民主回到正軌更重要？政治有一句諺語「不選的最大」，只要韓國瑜自己不參選，他就是在野陣營一言九鼎的「公道伯」，是團結最堅固的桶箍。

韓國瑜的影響力，不在他的職位、權力，而在「韓國瑜」這個人，他對高低起落的體悟，對人情冷暖的釋懷，這一切，讓韓國瑜的人格成為台灣的公共財，讓他願意把眼界放寬、放遠，把自己因緣際會而擁有的政治能量，捐作下一世代的資產與後盾。

蔡英文第二任期，兩岸關係更緊張，GDP成長雖耀眼，但不均衡的經濟成長讓窮人更多、更窮，以「貨出得去、人進得來，高雄發大財」號召而一戰成名的韓國瑜，群眾基礎將因此變得更雄厚。韓國瑜不選總統，將會是民進黨無法忽略的政壇「定海神針」，相信韓國瑜看得清情勢。