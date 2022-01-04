英國《金融時報》就2022年全球大趨勢進行剖析，直言大陸不會在2022年武力犯台，依目前大陸逐步邁入全面小康社會的路程，沒有理由為了統一台灣冒著經濟重創的風險，因此綜觀2022年的美中關係，將延續競爭中求合作的模式，不過台灣問題仍會是陸美話語權交鋒的重點

對大陸而言，台灣問題是核心利益，除了台灣是民族復興版圖之外，更重要的是有賴於臺灣位居聯繫東亞海上交通的重要樞紐，亦即馬漢所稱「中央位置」。西可控制台灣海峽，南可控制呂宋島近海航運，東可控制日、韓的東南航線，具有東亞優越戰略地位，亦為鉗制大陸軍力突破第一島鏈的制衡點，因此如果攻占台灣，進出西太平洋將變得易如反掌。

同理可證，一旦美國失去台灣，任大陸在區域擴張權力，將不利美國控制東亞，其捍衛盟友的威信也會受到質疑。台灣淪陷將使得東亞其它盟友諸如日、韓考慮在區域扈從大陸的可能，進而威脅美國在西太平洋建立的圍堵政策。著眼於台灣的戰略利益，拜登政府雖然維持一中政策，不過仍在任內推動軍售，重啟台美TIFA，邀台灣參與民主峰會等友台政策，必然使得大陸深感威脅。當陸美無法就台海問題達成共識，將落入米爾斯海默所著《大國政治的悲劇》:當區域出現崛起強權必然讓既存霸權產生體系中的不安全感，進而拋棄離岸平衡手的身分，主導該區域遏制對手，距離戰爭發生將變得很急迫。

那麼身處兩強競逐中的台灣又該前往何處?筆者建議採取避險戰略，與兩強同時交往與防範，不得罪也不討好任一方，足以保持獨立性。與美交往需維繫目前的良好關係，並且積極與美洽談經貿，利用同為民主國家的性質加深與美連結；緩和兩岸關係則可藉各國抵制冬奧的機遇，識時務的拋出橄欖枝，表達積極參與的意願，除了保障我國運動員的參賽權，同時訴諸國際:台灣絕無意挑畔區域局勢，而有心化解區域的緊張。當陸美在區域交鋒時，台灣務必要閃避任何成為棋盤上棋子的機會，這不僅是領導人的責任，也該是全體國民關切的問題。

（作者為南華大學國際事務與企業學系）

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